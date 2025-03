Arturo Vidal cuenta la firme por su cuestionada condición física en La Roja: "La verdad estoy…"

Luego de la dolorosa derrota frente a Paraguay, uno de los temas más comentados en la Selección Chilena ha sido el estado físico de Arturo Vidal, pues son varios lo que se cuestionan si el volante de Colo Colo está en buenas condiciones esta temporada, y como era de esperarse, el 'rey' respondió a sus críticos.

Fue en diálogo con los medios que al ex Bayern Múnich se le consultó por las diversas complicaciones que ha sufrido en 2025, pues luego de su intermitente participación en la campaña del Cacique, las dudas se incrementaron aún más con su sustitución durante la triste visita de Chile al Defensores del Chaco.

Sin embargo, el volante negó tajantemente que la situación fuera así: "La verdad que estoy bien físicamente. El otro día, el cambio no fue porque estaba cansado, nada de eso, era porque el profe veía que había otro jugador que podía entrar y hacerlo mucho mejor, podría haber cambiado un poco más el partido".

"Yo físicamente estoy bien, futbolísticamente también, a mí no se me va a olvidar el fútbol en un mes, llevo casi 20 años jugando profesionalmente. Es un mensaje para todos, que cuando hablan, hablan como si supieran qué es ser un futbolista, y la mayoría no sabe, pero realmente estoy bien físicamente", disparó.

Y para finalizar, Arturo Vidal expuso su deseo de jugar en el duelo de La Roja frente a Ecuador, además de avisar al técnico Jorge Almirón y los hinchas del Cacique que está listo para volver con todo: "Ojalá me toque jugar el martes, después tenemos con Colo Colo desafíos muy importantes y estoy al 100%".

