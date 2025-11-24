¿Molestará en el camarín? Arturo Vidal deja la grande en Colo Colo por este mensaje sobre su suplencia

Colo Colo volvió a ganar y sueña con ir a Copa Sudamericana para compensar el mal año que han llevado en lo deportivo. Uno que volvió también ante Unión La Calera fue Arturo Vidal, quien dejó un potente mensaje sobre la suplencia que le tocó vivir.

El “King” dejó atrás una lesión que lo marginó un par de partidos y retomó la actividad, aunque lo hizo entrando desde el banco de suplentes. Es por eso que fue él mismo quien salió a aclarar su situación tras la cómoda victoria ante los caleranos.

Arturo Vidal no se siente suplente en Colo Colo

“Es porque vengo de la lesión que fui suplente, no porque haya alguien mejor que yo. Sí, físicamente habían mejores que yo, porque hace cuatro semanas que no juego, solo he entrenado, entonces, igual es difícil meterse, ya faltando tampoco que termine el campeonato”, dijo en zona mixta.

Quizás te pueda interesar: Si no vuelve Cortés: Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul

“Vengo volviendo de una lesión, no fui suplente porque haya alguien mejor que yo” Arturo Vidal luego del triunfo de Colo Colo. @Cooperativa #Cooperativa90 pic.twitter.com/3EmHVfCvxk November 24, 2025

Además, el “King” también señaló que “estoy preparado para lo que venga, si tengo que ayudar al equipo de afuera lo voy a hacer. Esta profesión es así, pero siempre me he tenido mucha confianza, y sé que si estoy físicamente bien, no hay ni uno que se pueda igualar a mí”.

Vidal no estará ante Cobresal

La mala noticia para el “King” es que volverá a quedar al margen en el Cacique, aunque esta vez por acumulación de tarjetas amarillas. El volante recibió su octava cartulina del torneo y quedó automáticamente suspendido para el próximo duelo ante Cobresal.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.