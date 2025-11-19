¡Con un comentarista salvando a todos! Arranca la Liguilla del Ascenso de la Primera B

Por: Gonzalo Zamora

Hace un par de semanas, llegó a su fin la fase regular de la Primera B, donde en una infartante definición, Universidad de Concepción venció por 3-0 a Deportes Copiapó, coronándose campeón de la categoría y obteniendo el tan anhelado cupo a la división de honor de nuestro fútbol, marcando así su regreso luego de 5 años.

Otro de los aspectos que se definieron este fin de semana fue el equipo que lamentablemente continúa cayendo en el fútbol chileno, este fue el caso de Santiago Morning, quienes a pesar de vencer por 3-0 a San Luis de Quillota, ya estaban sentenciados a la segunda división profesional de nuestro fútbol, debido a los descuentos de puntos a través del tribunal de disciplina de la ANFP.

Finalmente, el último de los arcos que se definieron en esta última fecha de la Primera B, fue la Liguilla del Ascenso, donde los equipos clasificados disputarán el segundo cupo para volver a la división de honor de nuestro fútbol. Actualmente los equipos clasificados son Cobreloa, Deportes Copiapó, San Marcos de Arica, Deportes Antofagasta, Deportes Concepción, Rangers y Santiago Wanderers.

El día de ayer comenzó la tan esperada Liguilla del Ascenso en la Primera B, donde se definirá al segundo equipo que volverá a nuestra liga de honor en el fútbol nacional. Los equipos comenzaron la disputa de las llaves de cuartos de final, donde en el primer turno, Deportes Concepción derrotó por 2-1 a Deportes Antofagasta en condición de local.

Un hombre salvó toda la transmisión

El segundo duelo del día de ayer fue el de Ranger ante San Marcos de Arica, donde la visita se llevó el encuentro de ida por 2-0, pero más allá de este marcador, la gran noticia fue la caída de TNT Sports con su transmisión, donde un corte de luz en el canal hizo que el partido no tuviera relatores y el periodista en cancha, Pablo Herrera, debió salvarlos a todos haciendo de comentarista, notera y relator. El día de hoy se disputa el último duelo de cuartos de final ida con el partido entre Santiago Wanderers vs Cobreloa.

