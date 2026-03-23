¡Complicado momento! Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se quedan sin DT en el Sevilla

Dos de nuestros representantes nacionales que están teniendo una activa participacipón en el extranjero son los casos de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes se encuentran defendiendo los colores del Sevilla en la liga española.

El Niño Maravilla ya se ha recuperado de sus lesiones, por lo que nuevamente ha sumado buenos minutos en el equipo, mientras que el exColoColo es uno de los titulares induscutidos en la plantilla del cuadro sevillano.

Pero lamentablemente, el cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no está teniendo una muy buena temporada, ya que actualmente se encuentran en el puesto número 15 en la tabla de posiciones de La Liga, ubicándose a sólo tres puntos de los peligrosos puestos del descenso.

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Este fin de semana, el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo volvió a sufrir una dolorosa derrota en condición de local ante el Valencia por 2-0, lo que los complica aún más en la tabla de posiciones donde están a sólo tres puntos de los puestos de descenso.

No le aguantaron más

Debido a esta situación y a la mala temporada que ha tenido el equipo, la dirigencia del Sevilla tomó una drástica decisión y Matías Almeyda, director técnico del equipo fue despedido. El estratega deja un saldo de 8 victorias, 7 empates y 14 derrotas, donde ya se negocian las llegadas de Luis García Plaza, Manolo Jiménez y Diego Martínez como posibles reemplazos del argentino.

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