¡Complicado momento! Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se quedan sin DT en el Sevilla

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

“Va a tener malas noticias sí o sí”: Rodolfo Carter prende las alarmas por bencinas y cuestiona “cultura del subsidio”

“Va a tener malas noticias sí o sí”: Rodolfo Carter prende las alarmas por bencinas y cuestiona “cultura del subsidio”

¡Empiezan la poda! Universidad de Chile tendría al primer cortado para el segundo semestre
Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

¡Va por los octavos! Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo en el Master 1000 de Miami
Bancada del PNL anunció ofensiva: La contundente acción contra exministra Aguilera tras polémica por “telefonazo”

Bancada del PNL anunció ofensiva: La contundente acción contra exministra Aguilera tras polémica por “telefonazo”
“Había un hombre escondido”: Nuevo testimonio clave pondría contra las cuerdas a Nicolás Zepeda

“Había un hombre escondido”: Nuevo testimonio clave pondría contra las cuerdas a Nicolás Zepeda
Santiago Wanderers insólito premio.

¿Solo por el honor? El insólito premio económico de Santiago Wanderers por ganar la Copa Libertadores Sub 20
Colo Colo y su lesionado para Deportes Concepción.

Pésima noticia para Ortiz: Colo Colo pierde a su jugar más importante para enfrentar a Deportes Concepción

"Fuertes roces con referentes": las disputas internas que alejaron a Mauricio Isla de Universidad Católica
Figuras de Santiago Wanderers son buscadas desde el exterior.

¿Llegó el esperado recambio? Las figuras de Santiago Wanderers Sub 20 que son seguidas desde el extranjero
Santiago Wanderers jugará la Intercontinental

Sin precedentes en Chile: Santiago Wanderers jugará la Intercontinental Sub 20 y espera por clubes gigantes del mundo

Dos de nuestros representantes nacionales que están teniendo una activa participacipón en el extranjero son los casos de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes se encuentran defendiendo los colores del Sevilla en la liga española.

El Niño Maravilla ya se ha recuperado de sus lesiones, por lo que nuevamente ha sumado buenos minutos en el equipo, mientras que el exColoColo es uno de los titulares induscutidos en la plantilla del cuadro sevillano.

Pero lamentablemente, el cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no está teniendo una muy buena temporada, ya que actualmente se encuentran en el puesto número 15 en la tabla de posiciones de La Liga, ubicándose a sólo tres puntos de los peligrosos puestos del descenso.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Este fin de semana, el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo volvió a sufrir una dolorosa derrota en condición de local ante el Valencia por 2-0, lo que los complica aún más en la tabla de posiciones donde están a sólo tres puntos de los puestos de descenso.

No le aguantaron más

Debido a esta situación y a la mala temporada que ha tenido el equipo, la dirigencia del Sevilla tomó una drástica decisión y Matías Almeyda, director técnico del equipo fue despedido. El estratega deja un saldo de 8 victorias, 7 empates y 14 derrotas, donde ya se negocian las llegadas de Luis García Plaza, Manolo Jiménez y Diego Martínez como posibles reemplazos del argentino.

Tambiénn te puede interesar: ¿Solo por el honor? El insólito premio económico de Santiago Wanderers por ganar la Copa Libertadores Sub 20

NOTAS DESTACADAS

“Va a tener malas noticias sí o sí”: Rodolfo Carter prende las alarmas por bencinas y cuestiona “cultura del subsidio”

“Va a tener malas noticias sí o sí”: Rodolfo Carter prende las alarmas por bencinas y cuestiona “cultura del subsidio”

¡Empiezan la poda! Universidad de Chile tendría al primer cortado para el segundo semestre
Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

¡Va por los octavos! Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo en el Master 1000 de Miami
Bancada del PNL anunció ofensiva: La contundente acción contra exministra Aguilera tras polémica por “telefonazo”

Bancada del PNL anunció ofensiva: La contundente acción contra exministra Aguilera tras polémica por “telefonazo”
“Había un hombre escondido”: Nuevo testimonio clave pondría contra las cuerdas a Nicolás Zepeda

“Había un hombre escondido”: Nuevo testimonio clave pondría contra las cuerdas a Nicolás Zepeda
Santiago Wanderers insólito premio.

¿Solo por el honor? El insólito premio económico de Santiago Wanderers por ganar la Copa Libertadores Sub 20
Colo Colo y su lesionado para Deportes Concepción.

Pésima noticia para Ortiz: Colo Colo pierde a su jugar más importante para enfrentar a Deportes Concepción

"Fuertes roces con referentes": las disputas internas que alejaron a Mauricio Isla de Universidad Católica
Figuras de Santiago Wanderers son buscadas desde el exterior.

¿Llegó el esperado recambio? Las figuras de Santiago Wanderers Sub 20 que son seguidas desde el extranjero
Santiago Wanderers jugará la Intercontinental

Sin precedentes en Chile: Santiago Wanderers jugará la Intercontinental Sub 20 y espera por clubes gigantes del mundo
Revelan vínculos de U de Chile con narcotráfico.

Impresentable: destapan vínculos de jugadores y dirigentes de U de Chile con peligroso narcotraficante
Los dos jugadores que recupera la U para el debut de Fernando Gago

¡Figura clave incluida!: Los dos jugadores que recupera la U para el debut de Fernando Gago
Cruzeiro mete miedo a la UC y anuncia a su nuevo DT europeo

Cruzeiro mete miedo a la UC y anuncia a su nuevo DT europeo: ¡Fue campeón de Libertadores!
Gustavo Álvarez sería nuevo DT de un gigante de Conmebol tras dejar la U

"Avances muy positivos": Gustavo Álvarez sería nuevo DT de un gigante de Conmebol tras dejar la U
Carlos Caszely respalda la Copa de la Liga con ácido mensaje al fútbol chileno

VIDEO | Carlos Caszely respalda la Copa de la Liga con ácido mensaje al fútbol chileno: "Mientras más juegues..."
Ídolo de Colo Colo zamarrea a Javier Correa y se inclina por Maxi Romero

Ídolo de Colo Colo aconseja a Maximiliano Romero con palito a Javier Correa: "Es mechita corta"
Marea Roja Hinchas Chile

¿Madrugarás por la Roja? Mira cuándo y a qué hora juega Chile sus dos amistosos en Nueva Zelanda
Tanza Varela

Hija de once meses de Tanza Varela está hospitalizada y sin diagnóstico claro: ¿Qué le pasó?
Alexis Sánchez se llena de pifias en Sevilla tras grosero error y nueva derrota

VIDEO | Alexis Sánchez se llena de pifias en Sevilla tras grosero error y nueva derrota
El feroz ninguneo de Martín Liberman a la UC como rival de Boca Juniors en Libertadores

¿Alerta de mufa?: El feroz ninguneo de Martín Liberman a la UC como rival de Boca Juniors en Libertadores