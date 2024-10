Debe cuidarse Colo Colo: expresidente del Tribunal de Disciplina duda de su veracidad

Colo Colo tiene sus cartas para defenderse positivamente ante la denuncia realizada por Universidad de Chile, pero los albos deberán tener sus resguardos en esta disputa legal. Así lo aseguró Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP que cuestionó la veracidad del mismo.

"A este tribunal lo veo tan dubitativo, que incluso ha fallado contra norma, que no me extrañaría nada (...) Pero la gente de Colo Colo aún así puede ir al TAS ya con un precedente en el mismo campeonato, la misma federación, el mismo país. No veo cómo lo perdería en el TAS", afirmó Botto en diálogo con LUN.

El antiguo trabajador de la ANFP hace alusión a una sanción sufrida por Unión La Calera, equipo al que le restaron puntos por una situación similar a la de los albos. Sin embargo, tras acudir al TAS, el castigo del ente rector del fútbol chileno quedó totalmente nulo.

Instalan la alarma en el Estadio Monumental tras denuncia de la U.

Recordar que toda la novela entre albos y azules quedará resuelta este próximo 29 de octubre, fecha en la que ambas partes podrán defender sus posturas en la sesión pactada por la ANFP. Una vez concluido esto, los dos equipos deberán mentalizarse en ganar sus respectivos partidos si quieren alzarse como campeón.

Es por esto que solo hay que esperar a lo que resuelva el Tribunal de Disciplina de la ANFP, aunque es probable que la dirigencia de los albos tome la decisión de recurrir al TAS en caso de estimarlo conveniente. De ser así, la situación podría alargarse una gran cantidad de tiempo.

