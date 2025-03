"No tiene la personalidad": Acusan que Pablo Milad no despide a Ricardo Gareca por miedo al DT

Como ya esa sabido, y contra todo pronóstico, Pablo Milad anunció ante los medios que Ricardo Gareca continuará siendo el director técnico de La Roja para el cierre de las eliminatorias al Mundial 2026, y tras ello, un exseleccionado nacional acusó que el presidente de la ANFP simplemente no despidió al DT por temor.

Se trata de Miguel Ángel Neira, quien, en diálogo con Bolavip, abordó la continuidad del 'Tigre' en el banco, descartando que él realmente quisiera quedarse: "No hay plata para pagar, que es mucha plata, y lo otro, que se le aguante a él hasta el final, si él dice que está contento en Chile, lo que dudo es que esté contento".

"Estos dirigentes que hay ahora no tienen la capacidad de convencer a un tipo de que se vaya. Lo único que esperan es que Gareca les hubiese dicho 'me voy', pero no le hacen ningún planteamiento, no ofrecen algo, rebajando considerablemente la cantidad o pagándosela de a poco", disparó el mundialista de España 1982.

Tras ello, el otrora mediocampista no titubeó en lanzar una potente acusación en contra del mandamás de la federación chilena, y es que para él, Milad teme del entrenador: "Me da la impresión que el señor presidente le tiene miedo a Gareca. No tiene la personalidad suficiente como para enfrentarlo, esa es mi impresión".

Y para finalizar, no quiere que otro técnico asuma los últimos cuatro duelos de La Roja, pues exige que sea Ricardo Gareca quien sufra las consecuencias: "No le puedes dar la responsabilidad a un técnico más joven de Chile, y si no se clasifica, lo van a culpar a él, no a Gareca". "Que él se las aguante hasta el final", cerró Neira.

