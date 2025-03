La inaudita explicación de Ricardo Gareca para no renunciar a la Selección Chilena: "La parte económica..."

Luego de que Pablo Milad confirmara la permanencia de Ricardo Gareca en el banco de la Selección Chilena, el técnico emprendió esta mañana rumbo a Argentina, y mientras se encontraba en el aeropuerto, habló con los medios, reveló la conversación con el presidente de la ANFP y sus razones para seguir en el cargo.

Fue en diálogo con Radio ADN que el estratega afirmó que, increíblemente, su intención siempre fue continuar en La Roja: "Estuvimos intercambiando opiniones, ellos querían saber cómo estábamos nosotros. Les manifestamos que la idea nuestra es continuar. Al tiempo en que ellos pensaron, me volvieron a llamar y nos ratificaron en el cargo".

En esa línea, el trasandino reafirmó su convicción de poner fin al catastrófico momento de la selección: "Queremos estar hasta las últimas consecuencias. Por su puesto que entendemos las críticas, pero también está lo que pensamos nosotros, y respecto a eso estamos con muchas ganas de poder revertir la situación".

Tras ello, negó los rumores de que su continuidad se deba al alto costo que significaría destituirlo: "La parte económica para mí no es un problema, lo que queremos nosotros es quedarnos y tratar de revertir la situación deportiva. Si en un lugar no me quieren, ya es decisión de la dirigencia, pero nos ratificaron en el cargo".

"Como futbolista pasé por momentos complicados, y como DT me ha tocado dirigir en lugares difíciles, me han insultado. Hace mucho tiempo no me pasaba lo que ocurrió en el estadio ese día, donde la gente se manifestó, pero es mi trabajo y estoy acostumbrado a eso", sentenció un incomprensible Gareca.

