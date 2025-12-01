¿Habrá que investigar? Acusan a Lucas Paquetá por apuestas tras increíble expulsión

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado
¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast
“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

¡SUFREN LOS CHARRÚAS! La FIFA desmiente uno de los grandes orgullos de Uruguay
Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios

¡Mostró todo en video! Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios
Universidad de Chile vende por millonaria cifra a su delantero más criticado del equipo

¡Aún no lo renuevan! Delantero de Universidad de Chile es seguido desde Argentina

¡ES OFICIAL! Gustavo Álvarez dejará de ser el director técnico de Universidad de Chile
Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

¡Tras polémico video! Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

¡Con calculadora en mano! Los escenarios que necesita Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana
Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción

¡Gobierno valoró la sentencia! Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción

Si bien las apuestas son algos que siempre han estado ligadas al mundo del deporte, hoy en día con las nuevas plataformas y formas más rápidas de participar en este tipo de actividades, es algo que va en incremento. Es más, en muchas ocasiones se han debido aplicar grandes castigos como suspensiones de jugadores o resta de puntos a equipos.

Esto ha ido escalando para ir incluso más allá de simplemente poder arreglar un resultado, ya que el día de hoy se puede apostar por un tiro de esquina, una tarjeta, una sustitución y cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir y no es necesario mencionar que en el mundo de las apuestas se mueve una enorme cantidad de dinero.

Esto ha llevado que cuando se produce alguna situación inusual en un encuentro, de inmediato se ponga en duda si hay apuestas involucradas de por medio, ya que muchas veces se dan jugadas inesperadas como penales o alguna tarjeta que los jugadores la buscan con demasiada y un tanto sospechosa alevosía.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Este fin de semana en la Premier League se dió una situación que muchos internautas acusan que tiene que ver con apuestas deportivos, esto ocurrió en el encuentro entre el West Ham y el Liverpool, donde los reds se quedaron con la victoria por 2-0, pero se criticó mucho la expulsión al minuto 84' del brasileño Lucas Paquetá en el local.

¿Habrán apuestas involucradas?

El jugador ya tenía tarjeta amarilla, cuando reclamó de forma muy agresiva una falta cometida por su equipo, sus compañeros intentaron alejarlo o calmarlo, pero el continúo encima del árbitro, quien finalmente sacó la segunda tarjeta amarilla que determinó su expulsión. Muchos hinchas del equipo y del fútbol en general ahora lo acusan de estar vinculado con las apuestas por la forma en que "buscó" su expulsión en el encuentro.

También te puede interesar: ¡SUFREN LOS CHARRÚAS! La FIFA desmiente uno de los grandes orgullos de Uruguay

NOTAS DESTACADAS

¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado
¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast
“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

¡SUFREN LOS CHARRÚAS! La FIFA desmiente uno de los grandes orgullos de Uruguay
Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios

¡Mostró todo en video! Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios
Universidad de Chile vende por millonaria cifra a su delantero más criticado del equipo

¡Aún no lo renuevan! Delantero de Universidad de Chile es seguido desde Argentina

¡ES OFICIAL! Gustavo Álvarez dejará de ser el director técnico de Universidad de Chile
Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

¡Tras polémico video! Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

¡Con calculadora en mano! Los escenarios que necesita Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana
Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción

¡Gobierno valoró la sentencia! Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción
Brayan Cortés recibe críticas en Peñarol.

Futuro incierto: Brayan Cortés se llena de críticas en Uruguay tras perder título con Peñarol
Programación liguilla de ascenso Primera B.

Estará de infarto: final de la liguilla de ascenso de Primera B ya tiene su programación lista
Claudio Aquino enoja a Fernando Ortiz en Colo Colo.

¿Ciclo cumplido? Detallan la furia de Fernando Ortiz con Claudio Aquino en Colo Colo
Así será el fútbol chileno 2026.

Con más partidos y muchos cambios: así se disputará el fútbol chileno para 2026
El plan de Colo Colo con Salomón Rodríguez.

¿Como Guillermo Paiva? El plan de Colo Colo para revivir la carrera de Salomón Rodríguez
Hinchas y dirigente de Unión Española pelean tras descenso.

Se desquitaron: dirigente de Unión Española protagoniza pelea con hinchas tras descenso
Guarello avisa inminente remezón en Colo Colo y la salida menos pensada

Para cerrar el Centenario: Guarello avisa inminente remezón en Colo Colo y la salida menos pensada
Los 10 jugadores que dicen adiós a Colo Colo para la temporada 2026

¡Revolución monumental!: Los 10 jugadores que dicen adiós a Colo Colo para la temporada 2026
Querido jugador de la U podría partir al fútbol argentino para el 2026

¿Se acabó el amor?: Querido jugador de la U cerca de partir al fútbol argentino para el 2026
Darío Osorio cuenta la firme de su posible fichaje por un gigante europeo

¿Deja el Midtjylland?: Darío Osorio cuenta la firme de su posible fichaje por un gigante europeo