¿Habrá que investigar? Acusan a Lucas Paquetá por apuestas tras increíble expulsión

Si bien las apuestas son algos que siempre han estado ligadas al mundo del deporte, hoy en día con las nuevas plataformas y formas más rápidas de participar en este tipo de actividades, es algo que va en incremento. Es más, en muchas ocasiones se han debido aplicar grandes castigos como suspensiones de jugadores o resta de puntos a equipos.

Esto ha ido escalando para ir incluso más allá de simplemente poder arreglar un resultado, ya que el día de hoy se puede apostar por un tiro de esquina, una tarjeta, una sustitución y cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir y no es necesario mencionar que en el mundo de las apuestas se mueve una enorme cantidad de dinero.

Esto ha llevado que cuando se produce alguna situación inusual en un encuentro, de inmediato se ponga en duda si hay apuestas involucradas de por medio, ya que muchas veces se dan jugadas inesperadas como penales o alguna tarjeta que los jugadores la buscan con demasiada y un tanto sospechosa alevosía.

Este fin de semana en la Premier League se dió una situación que muchos internautas acusan que tiene que ver con apuestas deportivos, esto ocurrió en el encuentro entre el West Ham y el Liverpool, donde los reds se quedaron con la victoria por 2-0, pero se criticó mucho la expulsión al minuto 84' del brasileño Lucas Paquetá en el local.

¿Habrán apuestas involucradas?

El jugador ya tenía tarjeta amarilla, cuando reclamó de forma muy agresiva una falta cometida por su equipo, sus compañeros intentaron alejarlo o calmarlo, pero el continúo encima del árbitro, quien finalmente sacó la segunda tarjeta amarilla que determinó su expulsión. Muchos hinchas del equipo y del fútbol en general ahora lo acusan de estar vinculado con las apuestas por la forma en que "buscó" su expulsión en el encuentro.

