¡SUFREN LOS CHARRÚAS! La FIFA desmiente uno de los grandes orgullos de Uruguay

Por: Gonzalo Zamora

El pasado martes, La Roja disputaba su segundo amistoso en tierras rusas, donde la semana pasada dio cuenta de la selección local por 2-0 y el día de hoy se enfrentaba ante Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico pero fuera de nuestro continente. El cuadro dirigido por Nicolás Córdova preparó varios cambios para darle más rodaje a los jugadores.

La selección chilena fue protagonista desde el inicio, buscando ir en búsqueda del arco rival, pero Perú presionó la salida, donde tras un error desde el fondo, Iván Román debió cometer un penal y además fue expulsado, donde tras cartón Alex Valera cambió la pena máxima por gol. En el segundo tiempo, Chile salió con todo y tras un rebote en un tiro de esquina en el minuto 53', Felipe Loyola logró empatar las acciones.

Con este empate, La Roja continuó atacando con todo la portería del cuadro peruano y en el minuto 59', Darío Osorio recuperó el balón en mediocampo y se mandó un carrerón al área rival, donde con una gran definición sentenció el segundo para nuestra selección, decretando además la victoria de Chile por 2-1 en una nueva versión del Clásico del Pacífico.

A lo largo de la historia se han disputado una gran cantidad de Mundiales en el fútbol, donde cada uno hace que prácticamente el planeta se paralice cada 4 años. Muchos jugadores sueñan en disputar este torneo, pero muy pocos lo han conseguido en su vida y mucho menos levantar el trofeo más importante a nivel de selección en este deporte.

¿Tendrán que cambiar su escudo?

Uruguay fue el primer campeón del Mundo en 1930, donde luego repitieron esta hazaña en 1950, pero los charrúas insisten en que las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 también cuentan como títulos mundiales, es más los tienen bordados en su escudo. Pero ahora la FIFA desmiente esto, ya que el presidente del máximo ente rector Gianni Infantino, subió a sus redes sociales una gráfica con los máximos campeones del mundo, donde Uruguay aparece destrás de Argentina con sólo dos títulos oficiales.

