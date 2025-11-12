Se supo todo: revelan nuevos antecedentes de la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo

Manley Clerveaux cortado en Colo Colo.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría

“Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría
Universidad de Chile

¡Lo miran de cerca! Universidad de Chile tiene en la mira a seleccionado nacional como fichaje

¡Todo resuelto! Listas las llaves para la Liguilla del Ascenso en la Primera B
Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Revelaron impactante foto! Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Carrera contra el tiempo! El dilema de Universidad de Chile con Felipe Salomoni
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Sigue imparable! Tomás Barrios suma un gran debut en Challenger 100 de Montevideo
Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña

“Todos merecemos respeto”: Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña
¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer

¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer
Nicolás Castillo se lanza contra la UC.

Está dolido: Nicolás Castillo le vuelve a declarar la guerra a Universidad Católica con duras palabras
Marcelo Pablo Barticciotto detalla llegada de su hijo a Colo Colo

Hasta con la '7': Marcelo Pablo Barticciotto detalla la posible llegada de su hijo Bruno a Colo Colo

Manley Clerveaux estaba llamado a ser una de las nuevas promesas de Colo Colo, pero producto de una indisciplina desapareció totalmente del panorama albo. Ahora, después de darse a conocer la situación del delantero haitiano en Macul, entregaron nuevos detalles de los problemas que protagonizó.

En un principio la situación del delantero levantó muchas dudas y especulaciones ya que no se profundizó su situación, más aún considerando que Fernando Ortiz lo hizo hasta debutar en la Liga de Primera en un duelo ante Deportes Iquique.

Detallan la situación de Manley Clerveaux en Colo Colo

Los detalles los entregó Edson Figueroa, el mismo que sacó a relucir toda la situación desde un principio. Ahora, en DaleAlbo, informó que "los actos de indisciplina pueden ser hechos graves o menores. Aquí hay un correctivo del entrenador y el fútbol joven. Le dicen que tiene que hacer cosas y no responden o contestan mal. Por eso los mandan a la juvenil o no estará citado a la Sub 20".

Quizás te pueda interesar: Está dolido: Nicolás Castillo le vuelve a declarar la guerra a Universidad Católica con duras palabras

Manley Clerveaux protagoniza indisciplina en Colo Colo.
Entregaron nuevos detalles de la situación de Manley Clerveaux.

Manley Clerveaux está castigado en Macul

En ese mismo sentido, el periodista agregó que "son llamados de atención, no es que tengamos que hacer escándalo. Me he enterado de más de una situación, cosas pequeñas. Necesitamos que un jugador de alto potencial se discipline, responda de buena manera, que sus jefes son los entrenadores y es parte de un grupo“.

Finalmente, aclararon que el haitiano no volverá a sumar minutos en lo que resta de temporada. "No busquemos, tampoco es tan grave. Probablemente en dos o tres semanas estará jugando de nuevo en la juvenil, del primer equipo está cortadísimo, probablemente este año no lo volvamos a ver", señaló.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría

“Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría
Universidad de Chile

¡Lo miran de cerca! Universidad de Chile tiene en la mira a seleccionado nacional como fichaje

¡Todo resuelto! Listas las llaves para la Liguilla del Ascenso en la Primera B
Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Revelaron impactante foto! Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Carrera contra el tiempo! El dilema de Universidad de Chile con Felipe Salomoni
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Sigue imparable! Tomás Barrios suma un gran debut en Challenger 100 de Montevideo
Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña

“Todos merecemos respeto”: Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña
¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer

¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer
Nicolás Castillo se lanza contra la UC.

Está dolido: Nicolás Castillo le vuelve a declarar la guerra a Universidad Católica con duras palabras
Marcelo Pablo Barticciotto detalla llegada de su hijo a Colo Colo

Hasta con la '7': Marcelo Pablo Barticciotto detalla la posible llegada de su hijo Bruno a Colo Colo
Gustavo Álvarez advierte en U de Chile.

Para seguir en el club: destapan las primeras exigencias de Gustavo Álvarez en la U
Bruno Barticciotto es acercado a Colo Colo.

Se anticipó el mercado: hijo de leyenda de Colo Colo vuelve a sonar para reforzar el equipo
Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país

“¿Sabes el miedo que me da?”: Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país
Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones

¿Qué medidas tomó la aerolínea? Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones
Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”

Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”, el duelo que homenajeará la hazaña olímpica de Sidney 2000
Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco

Internos pierden batalla legal: Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¡Todo listo! Días y horarios confirmados para los amistosos de La Roja
Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad

“Después de todo lo que han hecho”: Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad
Aníbal Mosa habla sobre muerte de hincha de Colo Colo

¡SIGUE LA POLÉMICA! El fuerte palito de histórico de Colo Colo a Aníbal Mosa
Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta.

¡Comenzando bien la semana! Cristián Garín tiene un buen debut en Challenger 100 de Montevideo