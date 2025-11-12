Se supo todo: revelan nuevos antecedentes de la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo

Manley Clerveaux estaba llamado a ser una de las nuevas promesas de Colo Colo, pero producto de una indisciplina desapareció totalmente del panorama albo. Ahora, después de darse a conocer la situación del delantero haitiano en Macul, entregaron nuevos detalles de los problemas que protagonizó.

En un principio la situación del delantero levantó muchas dudas y especulaciones ya que no se profundizó su situación, más aún considerando que Fernando Ortiz lo hizo hasta debutar en la Liga de Primera en un duelo ante Deportes Iquique.

Detallan la situación de Manley Clerveaux en Colo Colo

Los detalles los entregó Edson Figueroa, el mismo que sacó a relucir toda la situación desde un principio. Ahora, en DaleAlbo, informó que "los actos de indisciplina pueden ser hechos graves o menores. Aquí hay un correctivo del entrenador y el fútbol joven. Le dicen que tiene que hacer cosas y no responden o contestan mal. Por eso los mandan a la juvenil o no estará citado a la Sub 20".

Entregaron nuevos detalles de la situación de Manley Clerveaux.

Manley Clerveaux está castigado en Macul

En ese mismo sentido, el periodista agregó que "son llamados de atención, no es que tengamos que hacer escándalo. Me he enterado de más de una situación, cosas pequeñas. Necesitamos que un jugador de alto potencial se discipline, responda de buena manera, que sus jefes son los entrenadores y es parte de un grupo“.

Finalmente, aclararon que el haitiano no volverá a sumar minutos en lo que resta de temporada. "No busquemos, tampoco es tan grave. Probablemente en dos o tres semanas estará jugando de nuevo en la juvenil, del primer equipo está cortadísimo, probablemente este año no lo volvamos a ver", señaló.

