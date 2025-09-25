¡Polémica total! ACHS negó cobertura a jugador tras grave lesión en el fútbol chileno

Actualmente, el fútbol chileno está atravesando por una fuerte crisis tanto administrativa como económica, algo que se viene arrastrando desde hace varios años atrás y que muchos apuntan a la gestión de Pablo Milad como al principal responsable de todos estos problemas, los cuáles nos han dejado incontables fracasos.

Esto ya que la Generación Dorada quedó en el pasado, al igual que los días de gloria de nuestra selección, donde no hemos podido clasificar a un Mundial desde aquel lejano 2014. Sumado a los fracasos en las diferentes divisiones del combinado nacional, además del fútbol femenino en los últimos años.

El último gran fracaso de la ANFP con el fútbol chileno fue quedar nuevamente eliminados de una Copa del Mundo, donde además quedó una fuerte deuda tras los servicios de Ricardo Gareca en La Roja, quien fuera uno de los estrategas mejor pagados en latinoamerica y que obtuvo el peor rendimiento posible en la historia de nuestro fútbol.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Dentro de las denuncias que se hacen en el mal manejo del fútbol chileno es el poco apoyo que se les da al resto de las divisiones de nuestro deportes fuera de la Primera División. El fútbol femenino, el fútbol joven y también la Segunda División aseguran que están prácticamente abandonados por parte de la ANFP en cuanto a financiamiento y visualización.

Pero ahora una nueva polémica sacude a la Segunda División de nuestro país, ya que la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) se negó a darle cobertura a un jugador que sufrió una dura lesión en un encuentro oficial. Esto le pasó al jugador de Provincial Osorno, Frank Valenzuela quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en pleno partido, pero desde la ACHS no le darán la cobertura ya que aseguran que no se trata de un accidente laboral.