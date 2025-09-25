¡Atención, cuidado!: La respuesta de la ANFP y La Roja al guiño de Manuel Pellegrini

Tras el paupérrimo paso de Ricardo Gareca por la Selección Chilena, la gran interrogante es quién asumirá el banco de cara al próximo proceso, y luego de que Manuel Pellegrini dejara en el aire su futuro como entrenador del Real Betis, desde la ANFP dieron a conocer su verdadera postura en cuanto al DT nacional.

Fue tras el empate con Nottingham Forest por la Europa League que el 'ingeniero' abordó su situación contractual en el cuadro andaluz: "Estoy muy feliz en el Betis, pero tengo una carrera larga y la voy a continuar unos años más. Si es en el Betis, fenomenal, si no, en otro lugar", lanzó ante la prensa, donde también destacó a su rival.

"Nottingham Forest are one of the best teams in the Europa League" 👏



Manuel Pellegrini reflects on Real Betis’ hard-fought draw 🤝



🎙️ @msmith850 | 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/lTMfBku6I0 September 24, 2025

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Como era de esperarse, sus palabras hicieron eco en nuestro país, donde Felipe Correa, gerente de selecciones, lo llenó de elogios en diálogo con TNT Sports: "Tiene una trayectoria que lo avala. Ha estado en estructuras muy diferentes, ha dirigido a los mejores clubes del mundo, con un éxito que es indiscutible que es el mejor entrenador del fútbol chileno".

No es el favorito

Además, tras ser consultado por si Pellegrini es realmente opción en La Roja, no titubeó: "Nos encantaría". Sin embargo, la prioridad parece estar en Nicolás Córdova, que asumió el interinato para el cierre de las clasificatorias y ahora dirigirá a Chile en el Mundial Sub 20: "Más allá del resultado de este Mundial, tiene que ver con lo bien que trabaja".

"Más allá del resultado, Nicolás va a ser protagonista del proceso hasta el 2030, sí o sí, sea como técnico de la Adulta o como jefe técnico de las juveniles", profundizó Correa, que para finalizar confirmó que ya le han planteado a Córdova la opción de que asuma la Selección Chilena: "Es una conversación abierta que he tenido con él".

¡La felicidad de vivir la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA Chile 2025™️! 😁🌎



D I S F R U T A R E L M O M E N T O



📸 Carlos Parra - Comunicaciones FFCH#VamosLaRojaSub20#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/G70Kq33OsL — Selección Chilena (@LaRoja) September 25, 2025

Te puede interesar: ¡Terremoto Monumental!: Blanco y Negro destapa por qué piden renuncia de Aníbal Mosa