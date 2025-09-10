Alejandro Tabilo vs Hsu Yu-hsiou: Dónde ver y a qué hora juegan en el Challenger de Guangzhou

Alejandro Tabilo continúa con su camino por tierras asiáticas y ahora deberá enfrentar a Hsu YU-hsiou, tenista taiwanés que se encuentra en un gran nivel. El partido será el primer enfrentamiento entre ambos y de seguro que no estará carente de emoción, ya que el ganador clasificará a los cuartos de final.

A qué hora juega Alejandro Tabilo y dónde verlo

El duelo entre Tabilo y Hsu Yu-hsiou está pactado para este jueves 11 de septiembre a las 00:00 horas de Chile. De manera exclusiva, el partido se puede seguir a través de www.atptour.com y no hay que hacer un gran trabajo para verlo.

Para hacerlo solo hay que ingresar al sitio, entrar en la sección Challenger TV, seleccionar la categoría Challenger y, una vez ahí, buscar el de "Guangzhou (Huangpu", que es el que se disputa. Otra forma de encontrar el duelo es localizar directamente a Alejandro Tabilo en el buscador

Tabilo juega este jueves 11 se septiembre a las 00:00 horas.

El camino de Tabilo en el Challenger de Guangzhou

En caso de ganar este enfrentamiento, el canadiense-chileno deberá medirse ante el ganador de la llave entre Nishesh Basavareddy y Giulio Zeppieri, tenista italiano que viene de coronarse campeón en tierras chinas después de ganar el Challenger de Shanghai.

El escenario es complejo para un Tabilo que se bajó de la Copa Davis con el objetivo de recuperarse al 100% de sus problemas físicos, los cuales espera dejar atrás durante esta gira asiática.

