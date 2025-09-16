¡De no creer! Tenista es suspendido de por vida por manipulación de partidos

Este fin de semana se disputó nuevamente la Copa Davis a nivel mundial, donde los distintos países participantes disputaron sus respectivas instancias. En el caso de Chile, nos medimos ante Luxemburgo por la Zona 1 del Grupo Mundial, en una serie que se disputó en condición de local en el court central del estadio nacional.

La serie fue abierta por Cristián Garín (124), quien se enfrentó ante Aaron Gil García (1361) en un partido que por el ránking debía ser de trámite simple para el chileno. Pero las cosas se complicaron más de la cuenta y Garín consiguió quedarse con el primer punto para Chile con un marcador de 6-2 / 6-7 / 6-2 en casi dos horas y media de juego.

El segundo punto fue disputado por Tomás Barrios (134), quien se enfrentó a Alex Knaff (668) en un partido que siguió la lógica que se esperaba y el nacional se quedó con el segundo punto para Chile tras poco más de un a hora de juego y decretando un sólido marcador de 6-1 /6-2, cerrando así el priemer día de la serie.

El segundo día se disputó el dobles, donde la dupla conformada por Matías Soto (120) y Tomás Barrios (310), se enfrentaron a Knaff (751) y Calzi (SR), donde con una victoria daban como ganador a Chile en esta serie ante Luxemburgo. Si bien el duelo se extendió más de los esperado, finalmente el punto fue para Chile tras un marcador de 6-2 / 4-6 / 6-3.

Finalmente y pese a que Chile ya estaba como ganador de la serie en Copa Davis, se disputó el cuarto punto con un nuevo single, donde Daniel Núñez (790) tuvo su debut representando a nuestro país y tuvo un buen cometido al vencer a Louis Van Heck (1293) por un apretado marcador de 7-6 / 4-6 / 10-4.

Un insólito caso ocurrió en el mundo del tenis cuando la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis confirmó la suspensión de por vida de un jugador debido a la manipulación de partidos, delito que está contemplado en el Programa Anticorrupción del Tenis y que es algo bastante frecuente en los deportes con el boom de las casas de apuestas.

El tenista castigado es el tailandés de 31 años, Jatuporn Na Lamphun, a quien se le acusa por la manipulación de 22 partidos entre 2023 y 2024, ofreciendo dinero en 18 de esos partidos. El jugador actualmente no tiene ranking ATP y además de esta sanción deberá pagar una millonaria multa de 115 mil dólares, lo que vendrían siendo más de 109 millones de pesos.