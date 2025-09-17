¡Entró al Main Draw! Sigue la senda de victorias de Alejandro Tabilo en China

Luego de dar un paso al costado y no representar a Chile en una nueva fecha de la Copa Davis, Alejandro Tabilo volvió a la acción tras su lesión y comenzó con la gira asiática para así ir agarrando ritmo y sumar puntos para escalar lugares en el ranking ATP, recordando que actualmente se encuentra fuera del Top 100° global.

El zurdo nacional comenzó con el Challenger 100 de Guangzhou en China, donde en una notable semana consiguió llegar hasta la final del torneo, pero lamentablemente no pudo levantar el trofeo ya que fue superado por el argentino Juan Manuel Cerúndelo (86) en casi una hora y media de juego por un marcador de 6-2/ 6-3.

Luego de esto, Alejandro Tabilo se inscribió en el ATP 250 de Chengdú en China, donde debió comenzar disputando la Qualy. Su primer desafío lo superó en poco más de una hora de juego ante el jugador local y WC del torno Rigele Te (555), por un marcador de 6-4/ 6-4 y así avanzar a la fase final de las clasificatorias para ingresar al cuadro principal.

En la madrugada del día de hoy, Alejandro Tabilo disputó un complicado partido para en la ronda final de la Qualy para ingresar al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú en China. Su rival en esta oportunidad fue el sudafricano Lloyd Harris (258), quien pese a la diferencia en el ránking le dió una dura pelea al tenista nacional.

Esto ya que finalmente Tabilo se quedó con el partido que duró casi tres horas por un marcador de 7-6/ 6-7/ 7-6, clasificando así a la primera ronda del cuadro principal, donde deberá enfrentar al australiano Jordan Thompson (78). Con esta victoria, el tenista nacional suma nueve puntos ATP, lo que le permitirá avanzar hasta el puesto 110° y su próximo duelo será a las 3 de la madrugada el día de mañana.