¡Se mueve la nómina! Nicolás Córdova realiza un nuevo llamado a La Roja para septiembre

Actualmente la selección chilena se está preparando para lo que serán sus últimos dos partidos por las clasificatorias al próximo Mundial ante Brasil y Uruguay respectivamente. Cabe recordar que tras quedar sin chances de ir a la siguiente cita planetaria, Ricardo Gareca dejó de ser el entrenador de La Roja y ahora Nicolás Córdova tomó de forma interina al combinado nacional.

Para su primera citación al mando de la selección chilena, Córdoba dejó fuera a la generación dorada y preparó una nómina bastante interesante que combina la experiencia de aquellos jugadores que están brillando en el extranjero, junto a los promesas nacionales que se espera sean el tan ansiado recambio en nuestro fútbol.

Si bien no importa los resultados que obtenga La Roja en estos dos últimos encuentros por las clasificatorias, de igual forma ya estamos fuera del próximo Mundial, esta instancia se toma como la forma de probar a lo que se espera sea la nueva generación de la selección chilena y darle la oportunidad de mostarse a las estrellas nacionales del mañana.

La última nómina entregada por Nicolás Córdova generó muchas reacciones, ya que dejó a fuera a la Generación Dorada y priorizó a los jugadores que podrían ser parte del tan esperado recambio en la selección chilena. Es aquí donde gran parte de los hinchas tiene grandes expectativas en que los jugadores llamados puedan aprovechar esta oportunidad y mostrar todo su talento.

Pero en las últimas horas, Nicolás Córdova ahora sumó un nuevo nombre para los trabajos de La Roja con mira a los encuentros ante Brasil y Uruguay, quien también es una nueva alternativa para el estratega. Este es el caso de Daniel González, joven central de 23 años quien milita en Universidad Católica y vendría como opción en caso de que Pablo Díaz no llegue al 100% a la próxima fecha clasificatoria.