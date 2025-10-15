¡No pudo ser! Las malas noticias de Matías Soto en el Challenger 75 de Curitiba

Matías Soto ce en Curitiba.

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (72), Cristián Garín (108), Nicolás Jarry (109), Tomás Barrios (119) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Luego de caer en los cuartos de final del Challenger de Cali, Matías Soto continúa la gira sudamericana trasladándose hasta tierras brasileñas para disputar el Challenger 75 de Curitiba, donde espera tener una buena participación tanto en la modalidad de singles como en dobles para continuar sumando lugares en el Ranking ATP.

El día de ayer, Matías Soto (280) tuvo un gran debute en el Challenger 75 de Curitiba, ya que logró derrotar en tres parciales al tenista argentino Andrea Collarini (287) en casi dos horas y media de juego por parciales de 6-4/3-6/6-3. Con esto logró su paso a los octavos de final del torneo que se disputa en tierras brasileñas.

No pudo seguir avanzando

Pero en la ronda de los 16 mejores, tuvo una inapelable derrota ante el tenista paraguayo Daniel Vallejo (253), quien en poco más de una hora de juego lo venció en dos set por parciales de 6-3/6-2. Con esto, el jugador nacional se despide del torneo con dos unidades que le permitirán escalar hasta el puesto 277° del ranking, donde en uos momentos más tendrá su participación en la modalidad de dobles.

