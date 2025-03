¿Volverán a jugar? Los cortados de Jorge Almirón en Colo Colo durante el torneo

El pasado domingo, Colo Colo cerraba la fecha cuatro del Campeonato Nacional recibiendo en el estadio monumental a un muy complicado Everton, quienes sólo tenían un triunfo en la temporada y esto por la Copa Chile. Por otro lado, los albos necesitaban sumar de a tres tras dos derrotas consecutivas en el torneo ante Huachipato y O'Higgins.

Desde el primer momento se supo que Everton llegó a la cancha del estadio monumental con la intensión de proteger la portería en desmedro del ataque. Mientras que por el otro lado, el cacique intentó incansablemente doblegar el arco custodiado por Ignacio González, donde al minuto 44', Lucas Cepeda pudo abrir la cuenta a través de los doce pasos.

Ya en el segundo tiempo, la tónica fue la misma, donde recién en el minuto 55', la visita tuvo su primer tiro a portería que no generó mayor peligro. Por su lado, Colo Colo seguía intentando aumentar el marcador, consiguiéndolo en el minuto 73', nuevamente en los pies de Lucas Cepeda, quien fue la gran figura del encuentro.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Tras esta buena victoria ante el cuadro ruletero, los dirigidos por Jorge Almirón pueden respirar un poco más tranquilos en la novena posición del Campeonato Nacional, donde su próximo desafío debía ser ante Universidad Católica, pero finalmente este partido fue suspendido y ahora tendrá que ser reprogramado en una nueva fecha.

La victoria ante Everton no quita que Colo Colo venía de un complicado momento futbolístico, donde incluso Jorge Almirón no está contento con algunos jugadores que estarían cortados en el equipo. Estos serían los casos de Cristián Riquelme, Jonathan Villagra, Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Óscar Opazo, Diego Plaza, Francisco Marchant y Leandro Hernández quienen no han sumado minutos o han sido muy pocos esta temporada.