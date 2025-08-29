¡Dramático momento! La denuncia de Gustavo Álvarez por fuerte situación ante Independiente

El pasado miércoles Universidad de Chile enfrentaba el encuentro de vuelta ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Los azules llegaban con una mínima ventaja desde nuestro país tras su victoria de 1-0, donde comenzaron el encuentro ampliando esta ventaja con la anotación de Lucas Assadi al minuto 11', pero luego al minuto 27', Santiago Montiel empató el marcador.

Pero en la segunda mitad, comenzó lo que sería una verdera tragedia y horror en el estadio Libertadores de América, esto ya que las hinchadas de ambos equipos se vieron enfrentadas lanzándose proyectiles unas a otras, esto ya de una manera inentendible, la organización puso a la barra del romántico viajero en una galería sobre la barra de Independiente de Avellaneda.

Pero estos enfrentamientos escalaron todas las proporciones, ya que el encuentro debió ser suspendido y tras esto los hinchas de Universidad de Chile sufrieron un sin fin de agresiones por parte de la barra local, donde las imágenes y videos que se han viralizado son de una brutal tal, que incluso hay algunas personas luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

Si bien los hinchas de Universidad de Chile que asistieron aquella fatídica noche al estadio Libertadores de América fueron los que más sufrieron debido a las agreciones de la parcialidad de Independiente de Avellaneda. El plantel del equipo también estuvo bastante preocupado, ya que sus familiares y conocidos también se vieron envueltos en todos estos lamentables acontecimientos.

Es aquí donde ahora el estratega del romántico viajero, Gustavo Álvarez realizó una fuerte denuncia por un dramático momento vivido con su hijo pequeño hijo. "Tengo un hijo de 9 años que estaba en la cancha, fue encerrado en un palco por más de una hora con hinchas de otro equipo amenazándolo. Cuando nos volvimos a ver me hizo preguntas que no tuve respuestas".