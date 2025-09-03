¡De último minuto! La inesperada baja que sufre La Roja en la previa con Brasil

Actualmente la selección chilena se está preparando para lo que serán sus últimos dos partidos por las clasificatorias al próximo Mundial ante Brasil y Uruguay respectivamente. Cabe recordar que tras quedar sin chances de ir a la siguiente cita planetaria, Ricardo Gareca dejó de ser el entrenador de La Roja y ahora Nicolás Córdova tomó de forma interina al combinado nacional.

Para su primera citación al mando de la selección chilena, Córdoba dejó fuera a la generación dorada y preparó una nómina bastante interesante que combina la experiencia de aquellos jugadores que están brillando en el extranjero, junto a los promesas nacionales que se espera sean el tan ansiado recambio en nuestro fútbol.

Si bien no importa los resultados que obtenga La Roja en estos dos últimos encuentros por las clasificatorias, de igual forma ya estamos fuera del próximo Mundial, esta instancia se toma como la forma de probar a lo que se espera sea la nueva generación de la selección chilena y darle la oportunidad de mostarse a las estrellas nacionales del mañana.

El día de mañana, La Roja se enfrentará a la selección de Brasil en condición de visitante por la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Para este partido, Nicolás Córdova mantenía la duda con Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto, quienes estaban entrenando de manera diferenciada y que finalmente no viajarán a tierras cariocas.

Pero sumado a esto, la selección chilena sufrió una importante baja de última hora, por lo que el estratega tendrá que hacer algunas modificaciones a la formación. Según la información de la prensa, Darío Osorio fue liberado del combinado nacional tras sufrir una lesión muscular que no le permitirá estar en el duelo ante Brasil.