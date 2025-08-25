¡Hincha brutalmente golpeado en Argentina necesita ayuda! Figura de Universidad de Chile hizo un aporte

El pasado miércoles Universidad de Chile enfrentaba el encuentro de vuelta ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Los azules llegaban con una mínima ventaja desde nuestro país tras su victoria de 1-0, donde comenzaron el encuentro ampliando esta ventaja con la anotación de Lucas Assadi al minuto 11', pero luego al minuto 27', Santiago Montiel empató el marcador.

Pero en la segunda mitad, comenzó lo que sería una verdera tragedia y horror en el estadio Libertadores de América, esto ya que las hinchadas de ambos equipos se vieron enfrentadas lanzándose proyectiles unas a otras, esto ya de una manera inentendible, la organización puso a la barra del romántico viajero en una galería sobre la barra de Independiente de Avellaneda.

Pero estos enfrentamientos escalaron todas las proporciones, ya que el encuentro debió ser suspendido y tras esto los hinchas de Universidad de Chile sufrieron un sin fin de agresiones por parte de la barra local, donde las imágenes y videos que se han viralizado son de una brutal tal, que incluso hay algunas personas luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

Pese al paso de los días, hay muchas cosas que aún no se han podido resolver tras la masacre sufrida por los hinchas de Universidad de Chile a manos de la barra de Independiente de Avellaneda. Más allá de lo deportivo, aún hay muchas personas que se encuentran en suelo argentino recuperándose de sus complicadas lesiones y que aún no pueden regresar a nuestro país.

Uno de estos es el caso de Diego Montero, quien sufrió una enorme cantidad de graves lesiones, tras ser brutalmente atacado en el estadio Libertadores de América. La situación es tal que es muy peligroso que viaje por aire o tierra de regreso a nuestro país, por lo que piden ayuda económica para lograr que el joven continúe al otro lado de la cordillera y siga obteniendo atención médica.

Dentro de los aportes, se encuentra la ayuda de la figura de los azules, Rodrigo Contreras, quien prestó apoyo económico al hincha azul. No obstante, de acuerdo a las últimas informaciones, la ayuda que ha recibido el fanático no ha sido suficiente para poder continuar sobrellevando su complicada situación.