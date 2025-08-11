¿Nuevo refuerzo albo? Figura de Everton se refiere a su futuro en Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo debió viajar hasta Viña del Mar para enfrentarse en condición de visitante a Everton, en un partido donde ambos equipos necesitaban quedarse con la victoria. Por el lado de los albos era impresindible volver a los triunfos y meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que los ruleteros debían sumar para salir de la zona baja.

El partido comenzó bastante peleado, con oportunidades para ambas escuadras, pero el cacique dio el primer golpe al minuto 33', cuando Víctor Felipe Méndez abrió el marcador para la visita. En la segunda mitad y con algunos cambios, los albos poco a poco se encerraron en su parte del campo y en la última jugada del encuentro, Everton logró empatar gracias a un lanzamiento penal servido por Sebastián Sossa.

Con este resultado, Colo Colo suma su tercer empate consecutivo, generando así muchas más dudas en el equipo, quienes por diferencia de goles se ubican momentáneamente en el séptimo puesto, entrando en la zona de copas internacionales, pero ya alejandose demasiado de los líderes del Campeonato Nacional.

Con este nuevo empate en condición de visita ante Everton, los albos suman tres partidos consecutivos sin saber de victorias, alejándose a 17 puntos del actual líder del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido y entrando apenas por diferencia de goles en la zona de copas internacionales, pero generando más dudas que certezas en el equipo.

Una de las buenas figuras de Everton esta temporada es el caso de Lucas Soto, quien está a préstamo en Viña del Mar desde Colo Colo y tras el partido adelantó lo que puede ser su regreso al estadio monumental. "Bueno, mi contrato dice que tengo que volver en diciembre. Pero estoy enfocado acá, intento no pensar más allá, vivo el día a día, así que ahora estoy en Everton, focalizado".