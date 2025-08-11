¿Nuevo refuerzo albo? Figura de Everton se refiere a su futuro en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

María Elcira

Revelan impactante hallazgo que le daría una vuelta de tuerca a Caso María Elcira: Recolectores de basura serían claves
Juan Cristóbal Guarello

Tras polémicos dichos sobre Caszely: Así respondió Francisco Orrego a arremetida de Guarello
Jugadores Universidad de Chile

¡No es Assadi! Prensa argentina está atenta por figura de Universidad de Chile
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¡Se complica el cacique! La primera baja de Colo Colo para el duelo ante la UC
niño

VIDEO: El indignante caso de directora de educación que atropelló a un niño y escapó
Aníbal Mosa - Colo Colo

¡TERREMOTO ALBO! Piden la renuncia de Aníbal Mosa en Colo Colo por su gestión

¡Se mueven las piezas! El inesperado movimiento de Colo Colo tras salida de Brayan Cortés
presidente Gabriel Boric

Presidente Boric apuntó contra sectores de oposición tras revelar sus test de drogas: “Persisten en generar dudas”
colo colo

¡Pensando en la UC! La nueva decisión de Jorge Almirón en Colo Colo
Rodolfo Carter

La nueva apuesta de José Antonio Kast con Rodolfo Carter a la cabeza: “Necesita una voz que los represente”

Este fin de semana, Colo Colo debió viajar hasta Viña del Mar para enfrentarse en condición de visitante a Everton, en un partido donde ambos equipos necesitaban quedarse con la victoria. Por el lado de los albos era impresindible volver a los triunfos y meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que los ruleteros debían sumar para salir de la zona baja.

El partido comenzó bastante peleado, con oportunidades para ambas escuadras, pero el cacique dio el primer golpe al minuto 33', cuando Víctor Felipe Méndez abrió el marcador para la visita. En la segunda mitad y con algunos cambios, los albos poco a poco se encerraron en su parte del campo y en la última jugada del encuentro, Everton logró empatar gracias a un lanzamiento penal servido por Sebastián Sossa.

Con este resultado, Colo Colo suma su tercer empate consecutivo, generando así muchas más dudas en el equipo, quienes por diferencia de goles se ubican momentáneamente en el séptimo puesto, entrando en la zona de copas internacionales, pero ya alejandose demasiado de los líderes del Campeonato Nacional.

Con este nuevo empate en condición de visita ante Everton, los albos suman tres partidos consecutivos sin saber de victorias, alejándose a 17 puntos del actual líder del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido y entrando apenas por diferencia de goles en la zona de copas internacionales, pero generando más dudas que certezas en el equipo.

Una de las buenas figuras de Everton esta temporada es el caso de Lucas Soto, quien está a préstamo en Viña del Mar desde Colo Colo y tras el partido adelantó lo que puede ser su regreso al estadio monumental. "Bueno, mi contrato dice que tengo que volver en diciembre. Pero estoy enfocado acá, intento no pensar más allá, vivo el día a día, así que ahora estoy en Everton, focalizado".

