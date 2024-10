¿Se irá del monumental? Figura de Colo Colo pone en duda su permanencia para 2025

Este fin de semana se disputó una nueva fecha del Campeonato Nacional, donde ahora habrá que esperar una semana sin fútbol, debido a las elecciones municipales en nuestro país. Durante esta nueva jornada, Colo Colo continúa buscando mantener el líderato en la tabla de posiciones para depender de sí mismos en la búsqueda del título.

En esta oportunidad, los albos visitaban a Palestino en lo que se esperaba fuera un duro partido, el cuál comenzó con la complicación de Brayan Cortés al recibir un pase de Leonardo Gil, el cuál lo complicó más de la cuenta y terminó en un sorprendente autogol en favor de los locales. Si bien el cacique logró empatar las acciones, Palestino nuevamente se puso en ventaja en el marcador.

Pero gracias a las ganas y al trabajo ofensivo de todo el equipo, Colo Colo consiguió quedarse con la victoria por 3-2, lo que les permite mantenerse en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, sacándole dos puntos de ventaja a Universidad de Chile. Ahora en la penúltima fecha del torneo, tendrán que recibir a un encumbrado Deportes Iquique.

Los albos están en la recta final de la temporada, donde actualmente dependen de sí mismos para poder levantar el trofeo del Campeonato Nacional, a sólo dos fechas de su finalziación. Pero además de esto, el equipo también ya está palnificando lo que será el próximo año y los nuevos jugadores para reforzar al equipo y también los que abandonarían la institución.

Es en ese sentido, que en las últimas horas, una de las figuras de Colo Colo puso en duda su continuidad en el equipo para la próxima temporada, este es el caso de Emiliano Amor. El defensor termina contrato a fin de año y no ha tenido mayores novedades al respecto. "No he conversado nada con ningún dirigente, tampoco con el técnico. No sé lo que va a ser de mí el 2025, yo le tengo un gran cariño al club".