¡Emocionante! El relato de hincha de Universidad de Chile que cayó al vacío

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Pablo Chille-E

“Pa’ los cantantes fachos y desclasados”: La potente advertencia de Pablo Chill-E a votantes de Kaiser y Kast

¡Atención azules! Alianza Lima haría un pedido especial por fallo de la Conmebol

¡Sonríe la UC! Los millones que dejaría Marcelino Núñez en los cruzados por posible fichaje
Jeannette Jara

“Hay que ser muy picante”: El feo ninguneo a Jeannette Jara que dejó la escoba en Sin Filtros

¿Tienen similitudes? Comparan a Nicolás Córdova con Carlo Ancelotti por esta interesante razón

VIDEO: Maximiliano Falcón se vuelve viral por robarle un gol a Lionel Messi y hacerlo enfurecer

"Cifra histórica": El increíble nuevo valor que tiene Darío Osorio en el mercado

Por fin: Gabriel Suazo recibe esta excelente noticia en el Sevilla y deja atrás todos los males
Gonzalo Montes U de Chile vs Ñublense

Lo van a esperar: En U de Chile no se rinden y quieren recuperar a jugador crucial para el Superclásico
Maipú

“Es demasiado el miedo”: Vecinos de Maipú acusan violento modus operandi tras nueva ola de crímenes

El pasado miércoles Universidad de Chile enfrentaba el encuentro de vuelta ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Los azules llegaban con una mínima ventaja desde nuestro país tras su victoria de 1-0, donde comenzaron el encuentro ampliando esta ventaja con la anotación de Lucas Assadi al minuto 11', pero luego al minuto 27', Santiago Montiel empató el marcador.

Pero en la segunda mitad, comenzó lo que sería una verdera tragedia y horror en el estadio Libertadores de América, esto ya que las hinchadas de ambos equipos se vieron enfrentadas lanzándose proyectiles unas a otras, esto ya de una manera inentendible, la organización puso a la barra del romántico viajero en una galería sobre la barra de Independiente de Avellaneda.

Pero estos enfrentamientos escalaron todas las proporciones, ya que el encuentro debió ser suspendido y tras esto los hinchas de Universidad de Chile sufrieron un sin fin de agresiones por parte de la barra local, donde las imágenes y videos que se han viralizado son de una brutal tal, que incluso hay algunas personas luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Tras los horribles hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América, fueron muchos los hinchas de Universidad de Chile que presentaron diversas heridas debido a los ataques de la parcialidad de Independiente de Avellaneda. Pero dentro de ellos, algunos incluso estuvieron al borde de la muerte, como fue el caso de Gonzalo Alfaro.

Alfaro sufrió una fuerte y terrorífica caída desde lo alto del estadio, todo esto mientras era empujado por hinchas de Independiente. Tras salir del estado crítico y aún en suelo argentino, el fanático del romántico viajero entregó un emocionante mensaje. "Estoy evolucionando súper bien. Pronto estaré en Chile, para poder estar con mi gente. Gracias por todo el apoyo, por la compasión que han tenido conmigo. Me dan muchas ganas de seguir adelante y ponerle más ganas a la vida que antes".

NOTAS DESTACADAS

Pablo Chille-E

“Pa’ los cantantes fachos y desclasados”: La potente advertencia de Pablo Chill-E a votantes de Kaiser y Kast

¡Atención azules! Alianza Lima haría un pedido especial por fallo de la Conmebol

¡Sonríe la UC! Los millones que dejaría Marcelino Núñez en los cruzados por posible fichaje
Jeannette Jara

“Hay que ser muy picante”: El feo ninguneo a Jeannette Jara que dejó la escoba en Sin Filtros

¿Tienen similitudes? Comparan a Nicolás Córdova con Carlo Ancelotti por esta interesante razón

VIDEO: Maximiliano Falcón se vuelve viral por robarle un gol a Lionel Messi y hacerlo enfurecer

"Cifra histórica": El increíble nuevo valor que tiene Darío Osorio en el mercado

Por fin: Gabriel Suazo recibe esta excelente noticia en el Sevilla y deja atrás todos los males
Gonzalo Montes U de Chile vs Ñublense

Lo van a esperar: En U de Chile no se rinden y quieren recuperar a jugador crucial para el Superclásico
Maipú

“Es demasiado el miedo”: Vecinos de Maipú acusan violento modus operandi tras nueva ola de crímenes
José Antonio Neme

“¿Están dementes?”: Neme protagoniza tenso round con Claudio Orrego donde cuestionó inacción del gobierno
Novibet

Apostar con inteligencia: Guía de Novibet para los aficionados al deporte
Maite Orsini

¡Tras polémica con Jorge Valdivia! El sentido descargo de Maite Orsini por duro castigo de su partido

¡Se mueve la nómina! Nicolás Córdova realiza un nuevo llamado a La Roja para septiembre
Jugadores Universidad de Chile

¡Comienzan a moverse! El plan secreto de Universidad de Chile en Copa Sudamericana
José Antonio Kast

“¿Retroceso? No: es un atropello”: Le llueven críticas a Kast tras polémica propuesta sobre indemnización en despidos

¡Se vienen las penas del infierno! Alertan fuertes sanciones para Universidad de Chile e Independiente

¡No están solos! El hermoso gesto de Universidad de Chile con sus hinchas heridos

¡Cero autocrítica! Presidente de Independiente vuelve a cargar contra Universidad de Chile
Metro de Santiago

“No me gustan los gays”: Viralizan indignante video de discriminación al interior del Metro de Santiago