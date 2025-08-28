¡Emocionante! El relato de hincha de Universidad de Chile que cayó al vacío

El pasado miércoles Universidad de Chile enfrentaba el encuentro de vuelta ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Los azules llegaban con una mínima ventaja desde nuestro país tras su victoria de 1-0, donde comenzaron el encuentro ampliando esta ventaja con la anotación de Lucas Assadi al minuto 11', pero luego al minuto 27', Santiago Montiel empató el marcador.

Pero en la segunda mitad, comenzó lo que sería una verdera tragedia y horror en el estadio Libertadores de América, esto ya que las hinchadas de ambos equipos se vieron enfrentadas lanzándose proyectiles unas a otras, esto ya de una manera inentendible, la organización puso a la barra del romántico viajero en una galería sobre la barra de Independiente de Avellaneda.

Pero estos enfrentamientos escalaron todas las proporciones, ya que el encuentro debió ser suspendido y tras esto los hinchas de Universidad de Chile sufrieron un sin fin de agresiones por parte de la barra local, donde las imágenes y videos que se han viralizado son de una brutal tal, que incluso hay algunas personas luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Tras los horribles hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América, fueron muchos los hinchas de Universidad de Chile que presentaron diversas heridas debido a los ataques de la parcialidad de Independiente de Avellaneda. Pero dentro de ellos, algunos incluso estuvieron al borde de la muerte, como fue el caso de Gonzalo Alfaro.

Alfaro sufrió una fuerte y terrorífica caída desde lo alto del estadio, todo esto mientras era empujado por hinchas de Independiente. Tras salir del estado crítico y aún en suelo argentino, el fanático del romántico viajero entregó un emocionante mensaje. "Estoy evolucionando súper bien. Pronto estaré en Chile, para poder estar con mi gente. Gracias por todo el apoyo, por la compasión que han tenido conmigo. Me dan muchas ganas de seguir adelante y ponerle más ganas a la vida que antes".