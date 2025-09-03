¡Una buena temporada en lo económico! El millonario premio que acumula este año Nicolás Jarry

En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente no está siendo una muy buena temporada para el tenis chileno, ya que por el momento no contamos con ningún representante nacional dentro del Top 100 del Ranking ATP, donde Nicolás Jarry se ubica en el 102°, seguido por Alejandro Tabilo en el 122°. Esto mismo junto con otras circunstancias han llevado a ambos a bajarse de la Copa Davies por Chile en los duelos ante Luxemburgo.

Si bien este año nuestra primera raqueta nacional no ha sumado títulos, tuvo momentos que le permitieron subir varias posiciones en el Ranking. Esto se dio en Wimbledon, donde consiguió vencer a Holger Rune (11), Learner Tien (50) y Joao Fonseca (45) para instalarse en los octavos de final de este Grand Slam.

También en lo personal ha tenido otras alegrías, ya que a nivel familiar hace algunos días volvió a ser padre, por lo que su familia sigue creciendo y se nota que son bastante felices, ya que siempre lo acompañan en todos sus torneos y también se les puede ver en sus redes sociales en toda actividad donde participa.

Pero actualmente el nivel tenístico de Nicolás Jarry preocupa a nivel nacional, no sólo por su ausencia en los duelos ante Luxemburgo por la Copa Davies este mes, sino que además no ha conseguido avanzar en los torneos durante la temporada y pese a estar muy cerca, aún no logra volver a entrar al Top 100 del Ranking ATP.

Pero por otro lado, en lo económico ha sido un gran año para el chileno, ya que acumula un millonario premio por su participación en el circuito. Actualmente, Jarry suma 783.693 dólares en premios, lo que serían unos 758,8 millones de pesos. A esto además habría que sumar los réditos que está generando por sus campañas comerciales con distintas marcas.

