¡Ojito en el cacique! El entrenador que está disponible y podría llegar a Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo abrió una nueva fecha del Campeonato Nacional, al enfrentarse en condición de visitante a Palestino, en lo que además era el primer encuentro de los albos sin Jorge Almirón en la banca, ya que el estratega llegó a un acuerdo para pactar su salida del equipo y por ahora están de manera interina la dupla técnica de Luis Pérez y Hugo González.

Este encuentro, era vital para ambos equipo, ya que por el lado del local, necesitaban sumar una victoria para no perder pisada a los primeros puestos del torneo nacional, mientras que los albos necesitaban sumar tres puntos que les dieran confianza y le permitieran no alejarse demasiado de los puestos de copas internacionales.

Pero finalmente, no hubo celebraciones en un encuentro que culminó con un empate sin goles que no le sirve de mucho a ninguno de los dos equipos, ya que con esto Palestino perdió su oportunidad de alcanzar a la U en el segundo lugar, mientras que Colo Colo cayó hasta el décimo puesto a cuatro puntos de los puestos de copas internacionales.

El próximo desafío del cacique es tremendo, ya que vivirá una nueva versión del Superclásico ante Universidad de Chile en condición de local el próximo domingo desde las 15:00 horas. Si bien los azules vienen mejor posicionados en la tabla, vienen del tremendo golpe que fue la tragedia en suelo argentino por la Copa Sudamericana.

Pero con respecto a la búsqueda de un nuevo entrenador, ahora Colo Colo tiene una nueva opción en Sudamérica, este es el caso de Ramón Díaz. El estratega argentino este fin de semana terminó su vínculo con Olimpia de Paraguay tras una seguidilla de malos resultados y ahora estaría en la búsqueda de un nuevo desafío como director técnico.