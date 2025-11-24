¿Vendrá el GOAT? Chile ya tiene rival para los Qualifiers de la Copa Davis

Chile juega ante Luxemburgo por Copa Davis

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Cristián Garín (80), Alejandro Tabilo (81), Tomás Barrios (109), Nicolás Jarry (121) y Matías Soto (300).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Pese a esto, las últimas semanas han sido muy buenas para nuestros tenistas, ya que en el cierre de la temporada, tanto Cristián Garín como Alejandro Tabilo aseguraron su permanencia en el Top 100 mundial del ránking ATP, donde sumado a ellos, Tomás Barrios quedó ad portas de entrar a este selecto grupo, marcando así buenas sensaciones para los desafíos del próximo año.

El próximo gran desafío de nuestros tenistas nacionales será buscar meterse en las Finales de la Copa Davis 2026, donde para esto tendrán que superar dos instancias de Qualifiers y según el último sorteo, los primeros duelos serán ante Serbia en condición de local, donde la gran duda es si vendrá a nuestro país Novak Djokovic.

Un enorme desafío

Por ahora el equipo dirigido por Nicolás Massú ya está pensando en lo que será este primer desafío por las Qualifiers de la Copa Davies, donde en caso de avanzar tendrán que medirse nada más y nada menos que ante España. Cabe recordar que pese a la polémica de las últimas semanas, Alejandro Tabilo que mantiene un historial positivo ante Djokovic, dijo que dirá presente y representará a nuestro país.

