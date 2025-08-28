¡Atención azules! Alianza Lima haría un pedido especial por fallo de la Conmebol

El pasado miércoles Universidad de Chile enfrentaba el encuentro de vuelta ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Los azules llegaban con una mínima ventaja desde nuestro país tras su victoria de 1-0, donde comenzaron el encuentro ampliando esta ventaja con la anotación de Lucas Assadi al minuto 11', pero luego al minuto 27', Santiago Montiel empató el marcador.

Pero en la segunda mitad, comenzó lo que sería una verdera tragedia y horror en el estadio Libertadores de América, esto ya que las hinchadas de ambos equipos se vieron enfrentadas lanzándose proyectiles unas a otras, esto ya de una manera inentendible, la organización puso a la barra del romántico viajero en una galería sobre la barra de Independiente de Avellaneda.

Pero estos enfrentamientos escalaron todas las proporciones, ya que el encuentro debió ser suspendido y tras esto los hinchas de Universidad de Chile sufrieron un sin fin de agresiones por parte de la barra local, donde las imágenes y videos que se han viralizado son de una brutal tal, que incluso hay algunas personas luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

Además de Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, quienes son los implicados en los lamentables hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América en medio de la Copa Sudamericana, el otro equipo que está atento al fallo que tomará la Conmebol en este caso es Alianza Lima, quien espera rival a uno de estos dos equipos para los cuartos de final del certamen.

Si bien la Conmebol aún tiene tiempo para estudiar este caso y tomar una decisión, desde Perú informan que Alianza Lima estaría preparando un pedido especial al ente rector del fútbol de nuestra región. Según la información de la prensa, el cuadro peruano enviaría una misiva donde pediría una pronto resolución del caso, para poder optimizar la planificación y operación de lo que sería este partido por los cuartos de final.