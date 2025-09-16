¡Sigue a paso firme! Alejandro Tabilo se anota una nueva victoria en la gira asiática

Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en la gira asiática.

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana se disputó nuevamente la Copa Davis a nivel mundial, donde los distintos países participantes disputaron sus respectivas instancias. En el caso de Chile, nos medimos ante Luxemburgo por la Zona 1 del Grupo Mundial, en una serie que se disputó en condición de local en el court central del estadio nacional.

La serie fue abierta por Cristián Garín (124), quien se enfrentó ante Aaron Gil García (1361) en un partido que por el ránking debía ser de trámite simple para el chileno. Pero las cosas se complicaron más de la cuenta y Garín consiguió quedarse con el primer punto para Chile con un marcador de 6-2 / 6-7 / 6-2 en casi dos horas y media de juego.

El segundo punto fue disputado por Tomás Barrios (134), quien se enfrentó a Alex Knaff (668) en un partido que siguió la lógica que se esperaba y el nacional se quedó con el segundo punto para Chile tras poco más de un a hora de juego y decretando un sólido marcador de 6-1 /6-2, cerrando así el priemer día de la serie.

El segundo día se disputó el dobles, donde la dupla conformada por Matías Soto (120) y Tomás Barrios (310), se enfrentaron a Knaff (751) y Calzi (SR), donde con una victoria daban como ganador a Chile en esta serie ante Luxemburgo. Si bien el duelo se extendió más de los esperado, finalmente el punto fue para Chile tras un marcador de 6-2 / 4-6 / 6-3.

Finalmente y pese a que Chile ya estaba como ganador de la serie en Copa Davis, se disputó el cuarto punto con un nuevo single, donde Daniel Núñez (790) tuvo su debut representando a nuestro país y tuvo un buen cometido al vencer a Louis Van Heck (1293) por un apretado marcador de 7-6 / 4-6 / 10-4.

Luego de haber llegado la semana pasada hasta la final del Challenger 100 Guangzhou en China, Alejandro Tabilo continúa con la gira asiática, donde ahora está participando del ATP 250 de Chengdú, también en China. Pero el tenista nacional arrancó su participación en la Qualy del torneo, donde espera entrar al cuadro principal.

En su primer desafío de la Qualy, Alejandro Tabilo (112) consiguió derrotar en un poco más de una hora de juego al tenista local y WC del torneo, Rigele Te (555) por un marcador de 6-4 / 6-4. Con esta victoria el zurdo suma tres puntos ATP, por lo que escalaría hasta el puesto 110° aproximadamente y mañana desde las 2 de la madrugada aproximadamente, enfrentará a Lloyd Harris (258) por el paso al cuadro principal.

