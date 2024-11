VIDEO: revelan registro de la violenta encerrona que sufrió Antonella Ríos y Marcelo Barticciotto

En el matinal Buenos Días a Todos la actriz Antonella Ríos se refirió a la violenta encerrona que sufrió con Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo quien conducía el vehículo que les robaron en la comuna de Ñuñoa. Así mismo el matinal liberó imágenes exclusivas de las cámaras de seguridad del sector que muestran como fueron embestidos por los delincuentes.

Cabe mencionar que los hechos ocurrieron a la altura de la calle Pucará y en el video se observó que ambos estaban estacionados al interior del vehículo del exfutbolista, y luego de unos segundos aparece otro vehículo, el cual los intercepta. El vehículo en el que se transportaban los delincuente se detiene adelante y se bajan rápidamente los individuos para concretar el asalto.

¿Qué dijo Antonella Ríos sobre el robo que sufrieron?

“La situación fue súper tensa. Pensé que me iban a disparar o pegar, porque no estaba resultando la acción de ellos. Me asusté mucho, pensé en mis hijos, mi vida y en nosotros que no nos pasara nada” partió contando en el matinal Ríos quien detalló que “a Marcelo le apuntan aquí (indica la frente) y a mí me golpean con la pistola” dijo.

Así mismo agregó que “eran mayores de edad, estaban súper nerviosos. Me da la sensación de que tenían un encargo por el auto”. Finalmente comentó que la situación la había afectado emocionalmente. “Yo voy a investigar cómo se puede superar un proceso así de traumático. Todavía sigo en shock, pero me empieza a bajar la pena. Ojalá todos pudiéramos asesorarnos por una situación tan injusta como esta” cerró.

"El vehículo, hasta el momento, no ha sido encontrado, y la policía continúa trabajando durante la noche y el día de hoy para recabar medios probatorios que nos permitan ubicar el vehículo", señaló Patricia Ibarra, fiscal de flagrancia Oriente sobre las diligencias para dar con los delincuentes que realizaron el robo.

