VIDEO: registran agresión de pasajeros a chofer en Valparaíso

A través de TikTok se volvió viral el registro de una brutal discusión que protagonizaron dos conductores del trasporte público de la región de Valparaíso quienes iban con pasajeros en sus vehículos. El video quedó registrado por testigos y logró apreciar toda la pelea además del temor que sintieron algunas de las personas que se transportaban en la micro.

Ambos involucrados en la riña pertenecen a la línea (307) que realiza el recorrido entre Concón y Villa Alemana. Presuntamente la pelea habría comenzado por una maniobra de adelantamiento de uno de los conductores lo cual provocó que uno de ellos decidiera bajar de su auto y enfrentarse a el otro conductor incluso pegándole un combo.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la agresión a chofer en Valparaíso?

“Ando con mi hija sentada al lado, conche… y me atravesai la máquina, me pegaste con la máquina, ¿cómo qué no? Me doblaste el espejo” y “¡Pégame ahora! ¡Pégame ahora! ¡Ven!”, son algunas de las frases que se logran escuchar en el clip. Al tanto de esta situación, el seremi de Transporte regional, Benigno Retamal, confirmó que “hemos presentado una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue esta situación”.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Tan pronto como tomamos conocimiento de lo sucedido, solicitamos los antecedentes del caso a la empresa operadora responsable de la línea de buses involucrada”, añadió la autoridad, según consignó SoyChile.cl. Finalmente, indicó que desde la seremi “rechazamos cualquier acto de violencia que afecte a usuarios o trabajadores de transporte público. En consecuencia, vamos a actuar cada vez que sea necesario para buscar que este tipo de conductas sean sancionadas y para evitar que se normalicen”.

"Dicen que pasa todos los días, que fome"; "La dignidad del trasporte público en Viña del Mar"; "Así estamos lamentablemente"; "silencio empezó mi novela", fueron algunos de los comentarios que generó el video que tiene miles de visualizaciones y que se suma a una serie de registros de riñas que se han dado en el trasporte público.

Te puede interesar: La pregunta que descolocó a Max Luksic en despacho de CHV ¡Terminó sacando risas!