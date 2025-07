Valeria Cárcamo vive tenso encontrón con abogado que apoya a Kast: "Aplaudían a los que quemaban Chile"

En el programa TV+ Informa la representante del Comité Central del Frente Amplio Valeria Cárcamo vivió un tenso momento con el abogado José Ignacio Concha, quien abiertamente ha mencionado su apoyo a José Antonio Kast. El espacio es conducido por Ivette Vergara y en el ya se vivió un palabreo entre la mencionada militante del FA y Javier Olivares.

La discusión se dio entre Concha y Cárcamo luego de que en el panel se pusiera sobre la mesa el tema del comunismo, partido al que pertenece Jeannette Jara la candidata con mayores preferencias según la encuesta Cadem. En concreto el abogado pro Kast se lanzó contra la candidata diciendo porque no le gustaba.

¿Qué ocurrió entre Valeria Cárcamo y el abogado pro Kast?

Consultado sobre la buena evaluación de la exministra, Concha precisó que “esto es evidente, es obvio que hay un vuelito, es obvio que iba a estar bien en las encuestas, pero yo no diría que esto está saldado, todo lo contrario”. Luego, se descargó con todo: “Es una mala candidata. Una persona con esa ideología asesina, evidentemente no me puede parecer una buena candidata”.

Fue justo ahí que Valeria intervino con una pregunta al hueso: “¿En Chile como cuántos han asesinado (los comunistas)?”. “150 millones de muertos en el mundo”, replicó el joven abogado que actúa como panelista en radio Agricultura. “¿Pero ella quiere ser presidenta de Chile o del mundo?”, insistió la frenteamplista, evidentemente molesta.

“Cuando se habla de que ‘el comunismo mató a una cantidad de gente’ yo estaría más preocupada del fascismo. ¿No te llamó la atención que Kaiser dijera que apoyaría un Golpe de Estado en 2025?”, le consultó Cárcamo a José Ignacio. “Lo que yo escuché es que, ‘si se repitieran las circunstancias’... porque acordémonos de las circunstancias del señor Allende; milicias paralelas, gobierno inconstitucional”, apuntó el profesional de las leyes.

Cárcamo además mencionó. "¿Estás precisando que Salvador Allende no fue elegido por democracia? ¿Queremos proteger la democracia o no? Porque la gente fue a votar por Allende" para que luego José Ignacio respondiera: "Pero si era tu coalición la que aplaudía a los que quemaban Chile, así que si vamos a hablar de proteger la democracia hay que tener un poquito más de cuidado" dijo.

Finalmente Cárcamo cerró con que "esta caricatura del comunismo, que comen guaguas, no les va a resultar".

