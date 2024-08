Viene desde Europa: Universidad Católica tiene preparado el cuarto refuerzo para Tiago Nunes

Si bien es cierto que hace algunas semanas se especuló que Universidad Católica contrataría a Pablo Galdames, finalmente todo quedó en nada pero los cruzados siguieron buscando. Es por esto que en la precordillera tienen prácticamente listo el cuarto fichaje para Tiago Nunes.

Se trata de Jader Gentil, atacante brasileño de 21 años que llegará a préstamo proveniente del Santa Clara de la Primera División de Portugal. El jugador es conocido de Nunes debido a que coincidieron cuando ambos formaban parte de Athletico Paranaense y llegará a cubrir los puestos de extremo izquierdo o volante ofensivo.

Sin embargo, desde Radio Cooperativa afirmaron que Tiago Nunes no solicitó la llegada del jugador. "Es una opción que no deja del todo conforme a Tiago Nunes, no es que esté molesto, pero no le termina de gustar este fichaje. Él quería que fuera un jugador argentino o chileno, que se adaptará rápido", señalaron.

Jader Gentil llegará al conjunto cruzado.

Este sería el cuarto refuerzo para el entrenador brasileño tras las llegadas de Valber Huerta, Fernando Zuqui y Francisco Arancibia. De todas formas los cruzados deben actuar rápido debido a que el mercado en Chile cierra hoy a las 23:59 horas, así que tienen que agilizar el paso para inscribirlo a tiempo.

De esta manera el brasileño tiene todo listo para sumarse al equipo precordillerano y reforzarlo para la intensa lucha que están llevando junto a Colo Colo y Universidad de Chile. De todas formas su debut está lejos de ser este fin de semana y deberá esperar para calzarse la camiseta de la franja.

