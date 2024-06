Talla prohibida: Yerko Puchento le lanza polémico "chiste" a Checho Hirane

En una nueva edición de Podemos Hablar (PH), el humorista Yerko Puchento le lanzó una polémica talla a Checho Hirane sobre la dictadura militar. En el programa conducido por Julio César Rodríguez, el conocido actor se lanzó contra cuatro invitados: Katty Kowaleczko, el actor Adriano Castillo, la actriz Maly Jorquiera y el comediante Checho Hirane.

Cabe mencionar que en la instancia, Rodríguez aclaró que Yerko continuaría apareciendo en las próximas ediciones del programa. "Te tengo muy buenas noticias. Quiero decir ante todo el público y ante todo Chile… Yerko, afírmese. Le vamos a extender su contrato y nos va a acompañar todos los capítulos" lanzó generando la felicidad del comediante.

¿Qué talla le lanzó Yerko a Checho Hirane?

“Un hombre que sólo almuerza en el restaurante donde Augusto y que a los 7 años ganó un festival de la canción en el programa de TVN, Colorín Colorado, y pese a ello le agarró fobia a todos los colorados de Chile, menos al Rojo Edwards” partió diciéndole el humorista al exhimorista y actual penalista de radio.

“Checho, ¿era distinto el humor en los tiempos de mi general, después del pronunciamiento? Yo le digo pronunciamiento, igual que tú” le consultó a Hirane, sin embrago no lo dejó responder y lanzó otra bomba en contra de él. “Es que yo me acuerdo de algunos chistes que contábamos. Mira: ¿Por qué al auto de Pinochet le decían ‘la humita’? Porque los dos llevaban albahaca. Y por ese chiste te podían desaparecer en esa época, no se podía contar” lanzó Yerko.

“Y lo voy a decir aquí: este hombre es un hombre consecuente con lo que piensa y con lo que hace, y eso yo lo respeto. Checho Hirane tiene apellido como la derecha, piensa como la derecha y vive como la derecha. No como Daniel Alcaíno, que tiene cara de comunista, apellido de momio, se viste como Frente Amplio y chupa como socialista” cerró el comediante.

