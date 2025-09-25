“Sin Giorgio yo no estaría acá”: Así fue el emotivo reencuentro del presidente Boric y Jackson en Estados Unidos

Durante un acto en Nueva York este 24 de septiembre, el presidente Gabriel Boric expresó afecto por su amigo Giorgio Jackson en medio de un discurso. La ceremonia, que homenajeó al fallecido expresidente uruguayo Pepe Mujica, contó además con la participación de Pedro Sánchez, de España, y Yamandú Orsi, de Uruguay.

Bajo el título “Democracia siempre”, el encuentro contó con la moderación de Jackson, quien actualmente vive en España. De acuerdo con La Tercera, el fundador de Revolución Democrática se trasladó a Estados Unidos para liderar la sesión invitado por un grupo de organizaciones durante la 80ª Asamblea General de la ONU.

Fue en ese contexto, y con un tono de humor camaradería, que Giorgio presentó a Gabriel. “Se me olvidó el nombre del presidente que viene a continuación”, expresó entre risas. “Dejo con ustedes al presidente de Chile, querido amigo y compañero, Gabriel Boric”, añadió.

“Muchas gracias, Giorgio. Sin Giorgio yo no estaría acá, lo digo muy claramente”, expresó por su parte el jefe de Estado. “Y me alegra que él hoy día esté acá también, organizando este tipo de actividades, uniéndonos, haciéndonos reflexionar, recordar, pero por sobre todo, actuar”, afirmó el mandatario.

Cabe recordar que, en 2023, Giorgio Jackson decidió dejar el Ministerio de Desarrollo Social en medio de la investigación del “Caso Convenios” y tras enfrentar una acusación constitucional.

Juntos desde el principio

Los actuales líderes políticos comenzaron su relación durante sus años universitarios. Jackson presidió la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC) y se desempeñó como vocero de la CONFECH, mientras que Boric lideró la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).

La notoriedad de ambos surgió en 2011, al ponerse al frente del movimiento estudiantil mientras el ahora fallecido Sebastián Piñera ejercía su primer período presidencial. “Aquellas demandas estudiantiles recibieron amplio apoyo de la sociedad, según las encuestas, y sacudieron al país”, consignó BBC. El año 2013 marcó su llegada al Congreso, donde fueron elegidos diputados con la primera mayoría de votos en sus distritos respectivos.