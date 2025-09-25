“Sin Giorgio yo no estaría acá”: Así fue el emotivo reencuentro del presidente Boric y Jackson en Estados Unidos

Giorgio Jackson y Gabriel Boric se reencontraron en Estados Unidos

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¿Influirá en algo? Las selecciones más caras para el Mundial sub-20 en Chile
José Antonio Kast evadió preguntas sobre millonario recorte fiscal

¡Se fue por las ramas! Acorralan a Kast con consultas sobre recorte fiscal de US$6000 millones
Metro de Santiago

El Metro como espejo de la crisis de salud mental: El trágico momento en que chofer no alcanzó a frenar por persona en la vía
Graves incidentes en banderazo de Universidad de Chile.

¡Tomaron cartas en el asunto! Universidad de Chile se pronuncia tras incidentes por banderazo en La Serena
Javier Altamirano extendería su futuro en Universidad de Chile.

¡Grandes noticias! Universidad de Chile toma una importante decisión con Javier Altamirano
Nueva polémica en la Segunda División del fútbol chileno.

¡Polémica total! ACHS negó cobertura a jugador tras grave lesión en el fútbol chileno
Revelan brutal muerte de perrito en Puerto Montt

¡Todo era parte de un ritual satánico! El espeluznante caso de perrito que murió quemado vivo en Puerto Montt
La ANFP y La Roja miran de reojo a Pellegrini

¡Atención, cuidado!: La respuesta de la ANFP y La Roja al guiño de Manuel Pellegrini
River Plate encara con insultos al árbitro

"Hijo de p...": River Plate encara con insultos al árbitro tras eliminación ante Palmeiras en Copa Libertadores
Blanco y Negro pide renuncia de Aníbal Mosa

¡Terremoto Monumental!: Blanco y Negro destapa por qué piden renuncia de Aníbal Mosa

Durante un acto en Nueva York este 24 de septiembre, el presidente Gabriel Boric expresó afecto por su amigo Giorgio Jackson en medio de un discurso. La ceremonia, que homenajeó al fallecido expresidente uruguayo Pepe Mujica, contó además con la participación de Pedro Sánchez, de España, y Yamandú Orsi, de Uruguay.

Bajo el título “Democracia siempre”, el encuentro contó con la moderación de Jackson, quien actualmente vive en España. De acuerdo con La Tercera, el fundador de Revolución Democrática se trasladó a Estados Unidos para liderar la sesión invitado por un grupo de organizaciones durante la 80ª Asamblea General de la ONU.

Fue en ese contexto, y con un tono de humor camaradería, que Giorgio presentó a Gabriel. “Se me olvidó el nombre del presidente que viene a continuación”, expresó entre risas. “Dejo con ustedes al presidente de Chile, querido amigo y compañero, Gabriel Boric”, añadió. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

“Muchas gracias, Giorgio. Sin Giorgio yo no estaría acá, lo digo muy claramente”, expresó por su parte el jefe de Estado. “Y me alegra que él hoy día esté acá también, organizando este tipo de actividades, uniéndonos, haciéndonos reflexionar, recordar, pero por sobre todo, actuar”, afirmó el mandatario. 

Cabe recordar que, en 2023, Giorgio Jackson decidió dejar el Ministerio de Desarrollo Social en medio de la investigación del “Caso Convenios” y tras enfrentar una acusación constitucional.

Juntos desde el principio

Los actuales líderes políticos comenzaron su relación durante sus años universitarios. Jackson presidió la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC) y se desempeñó como vocero de la CONFECH, mientras que Boric lideró la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).

La notoriedad de ambos surgió en 2011, al ponerse al frente del movimiento estudiantil mientras el ahora fallecido Sebastián Piñera ejercía su primer período presidencial. “Aquellas demandas estudiantiles recibieron amplio apoyo de la sociedad, según las encuestas, y sacudieron al país”, consignó BBC. El año 2013 marcó su llegada al Congreso, donde fueron elegidos diputados con la primera mayoría de votos en sus distritos respectivos.

NOTAS DESTACADAS

¿Influirá en algo? Las selecciones más caras para el Mundial sub-20 en Chile
José Antonio Kast evadió preguntas sobre millonario recorte fiscal

¡Se fue por las ramas! Acorralan a Kast con consultas sobre recorte fiscal de US$6000 millones
Metro de Santiago

El Metro como espejo de la crisis de salud mental: El trágico momento en que chofer no alcanzó a frenar por persona en la vía
Graves incidentes en banderazo de Universidad de Chile.

¡Tomaron cartas en el asunto! Universidad de Chile se pronuncia tras incidentes por banderazo en La Serena
Javier Altamirano extendería su futuro en Universidad de Chile.

¡Grandes noticias! Universidad de Chile toma una importante decisión con Javier Altamirano
Nueva polémica en la Segunda División del fútbol chileno.

¡Polémica total! ACHS negó cobertura a jugador tras grave lesión en el fútbol chileno
Revelan brutal muerte de perrito en Puerto Montt

¡Todo era parte de un ritual satánico! El espeluznante caso de perrito que murió quemado vivo en Puerto Montt
La ANFP y La Roja miran de reojo a Pellegrini

¡Atención, cuidado!: La respuesta de la ANFP y La Roja al guiño de Manuel Pellegrini
River Plate encara con insultos al árbitro

"Hijo de p...": River Plate encara con insultos al árbitro tras eliminación ante Palmeiras en Copa Libertadores
Blanco y Negro pide renuncia de Aníbal Mosa

¡Terremoto Monumental!: Blanco y Negro destapa por qué piden renuncia de Aníbal Mosa
José Antonio Kast

José Antonio Kast y Soledad Onetto protagonizan tenso cruce en seminario: "...júzgueme y pídame el cargo”
Alejandro Tabilo cae ante Zizou Bergs

ATP 500 de Tokio: Alejandro Tabilo cae ante Zizou Bergs y pierde oportunidad única
Alcaldesa de La Serena contra la U por incendio

Alcaldesa de La Serena toma drástica medida contra la U por incendio en banderazo: "Que se haga cargo"
José Antonio Kast

Jubilado encaró a adherentes de Kast que repartían panfletos en la calle: “Todos los derechos sociales...”
Valparaíso

Padre de joven desaparecido tras piquero en Valparaíso hizo desesperado llamado: “He buscado por todos lados”
Universidad de Chile busca reducir los castigos de la Conmebol.

¡No están conformes! Universidad de Chile apelará a los castigos impuestos por Conmebol
Colo Colo recupera a uno de sus titulares.

¡Una buen a noticia! Colo Colo recupera a importante jugador para enfrentar a Iquique
exestrella de Nickelodeon captado en la calle

¡Intentaron ayudarlo! Recordada estrella infantil de Nickelodeon se encuentra en situación de calle
Universidad de Chile ya tendría salidas para este 2026.

¡Se vienen grandes cambios! Universidad de Chile le diría adiós a cuatro titulares en 2026
Fernando Ortiz ya prepara cambios en Colo Colo.

¿Le funcionará? La gran novedad que prepara Fernando Ortiz en la formación de Colo Colo