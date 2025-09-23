Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta

Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Por: Catalina Martínez

El presidente Gabriel Boric anunció en la Asamblea General de la ONU que Michelle Bachelet será presentada como aspirante a la secretaría general del organismo. En su discurso en Nueva York, subrayó la experiencia y el liderazgo de la ex mandataria, quien también participó en la sesión.

“La ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no es sólo símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer, siendo la mitad de la población, puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado. Chile quiere contribuir activamente a este esfuerzo colectivo”, señaló el jefe de Estado. 

En esa misma línea, el mandatario confirmó la candidatura: “Es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra ex presidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas”.

Luego, destacó que la ex presidenta “no solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global, es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran a esta organización. Ha sido jefa de Estado de Chile en dos ocasiones; por cierto, la primera mujer. Fue también ministra de Salud y de Defensa. Fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y también alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Según explicó Boric, en un escenario marcado por la desconfianza, Bachelet tendría la capacidad de generar consensos. Con su liderazgo, sostuvo, Naciones Unidas podría reforzar su legitimidad, mejorar su funcionamiento y recuperar un sentido claro de dirección.

“Con humildad y convicción, desde Chile presentamos esta candidatura con la certeza de que Michelle Bachelet puede contribuir de manera decisiva a hacer de Naciones Unidas una vez más un espacio de encuentro, de soluciones y de esperanza activa para el mundo entero”, concluyó el presidente.

Así, Michelle Bachelet apunta a reemplazar a Antonio Guterres en la secretaría general de la ONU. Fue el propio Guterres quien, en 2018, la nombró Alta Comisionada para los Derechos Humanos del organismo internacional.

