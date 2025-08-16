¡Le enrostró historial de deudas! Savka Pollak cuestionó apoyo ciudadano a Franco Parisi

Franco Parisi

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Jorge Almirón Colo Colo

"Hay acuerdo": Jorge Almirón deja Colo Colo tras escandalosa goleada de la UC
Romai Ugarte Colo Colo vs Universidad Católica

"Muertos vivientes": Romai Ugarte liquida a Colo Colo con fuerte dedicatoria a Fernando de Paul
Jorge Almirón Colo Colo

¿Fin del ciclo?: Jorge Almirón pone fecha para su inminente salida de Colo Colo
fuga de asesino de cabo Florido

"Si me llego a encontrar con él…": El sentido mensaje de padre de cabo Florido tras fuga de asesino de su hijo
Antofagasta

¡Unidos contra las tomas! Vecinos de Antofagasta se organizan para defender sus terrenos
Lucas Cepeda Colo Colo

¡Ya es un hecho!: Filtran los millones que Atalanta pagará a Colo Colo por Lucas Cepeda
Andrés Ducatenzeiler U de Chile vs Independiente

Expresidente de Independiente calienta la vuelta ante la U con feroz ninguneo: "Un equipo chiquitito"
reos

Gobierno se pronunció tras fuga de tres reos de la cárcel de Valparaíso: Apuntan a serie de fallos
abogado

¿Héroe sin capa? Abogado viral se sinceró y defendió el por qué da consejos sobre deudas
vicente pizarro colo colo

¿Aún podría irse? Aparece un nuevo interesado por Vicente Pizarro en Colo Colo

Savka Pollak, presentadora de TV y ex modelo chilena, manifestó todo su rechazo a la candidatura presidencial de Franco Parisi, cuestionando que busque llegar a La Moneda siendo, según sus palabras, un "deudor de alimentos".

La ex animadora del clásico programa Video Loco de Canal 13, ofreció una extensa entrevista a Radio Biobío en la que habló sobre su presente. Actualmente se desempeña en el Departamento de la Mujer de la Municipalidad de Vitacura, y ha destacado por sus firmes críticas contra los llamados “papitos corazón”.

Con dureza, Savka Pollak enfatizó que resulta inaceptable que alguien con historial de deudas por pensión alimenticia, como Franco Parisi, todavía logre sumar votantes.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

¿Qué fue lo que dijo?

"Franco Parisi es un deudor de alimentos y pareciera que no es algo tan importante", dijo la ex Miss Chile, quien hace poco fue jurado en la elección de Ina Moll como sucesora de Emilia Dides en el Miss Universo Chile.

"A mí lo que me llama la atención es la cantidad de gente que lo sigue, la cantidad de gente que lo apoya. Cualquier persona puede presentarse en el cargo que quiera. Cuando veo que lo aclaman, así como que hay gente que está alrededor abriéndole camino", cuestionó. 

“Podría presentarse y ser un deudor de alimentos, incluso estando en otro país, como fue en las elecciones pasadas, pero lo extraño es que saque la gran cantidad de votación que saca, una persona con esas características. Se puede presentar cualquiera, pero por qué estamos votando por gente así", insistió la presentadora de TV.

"Y yo con eso no quiero quitarle el valor académico que pueda tener el candidato, o el valor que pueda tener de liderazgo. Puede tenerlo, pero a mí me parece que no es una persona que deberíamos tener en un cargo tan importante. O sea, todavía eso como que no es tan castigado, pero, la mujer que abandona es tremendamente castigada", cerró Pollak su descargo.

NOTAS DESTACADAS

Jorge Almirón Colo Colo

"Hay acuerdo": Jorge Almirón deja Colo Colo tras escandalosa goleada de la UC
Romai Ugarte Colo Colo vs Universidad Católica

"Muertos vivientes": Romai Ugarte liquida a Colo Colo con fuerte dedicatoria a Fernando de Paul
Jorge Almirón Colo Colo

¿Fin del ciclo?: Jorge Almirón pone fecha para su inminente salida de Colo Colo
fuga de asesino de cabo Florido

"Si me llego a encontrar con él…": El sentido mensaje de padre de cabo Florido tras fuga de asesino de su hijo
Antofagasta

¡Unidos contra las tomas! Vecinos de Antofagasta se organizan para defender sus terrenos
Lucas Cepeda Colo Colo

¡Ya es un hecho!: Filtran los millones que Atalanta pagará a Colo Colo por Lucas Cepeda
Andrés Ducatenzeiler U de Chile vs Independiente

Expresidente de Independiente calienta la vuelta ante la U con feroz ninguneo: "Un equipo chiquitito"
reos

Gobierno se pronunció tras fuga de tres reos de la cárcel de Valparaíso: Apuntan a serie de fallos
abogado

¿Héroe sin capa? Abogado viral se sinceró y defendió el por qué da consejos sobre deudas
vicente pizarro colo colo

¿Aún podría irse? Aparece un nuevo interesado por Vicente Pizarro en Colo Colo
colo colo

¿Falta autocrítica? Esteban Pavez califica de injustas las críticas por su rendimiento en Colo Colo
lucas cepeda colo colo

¿Se queda en los albos? La verdad sobre la salida de Lucas Cepeda de Colo Colo a la Serie A
Jeannette Jara

“La gente no tenía plata”: Jeannette Jara responde con todo a cuestionamientos sobre retiros de la AFP
colo colo hinchas

¡No se detuvieron en las críticas! Garra Blanca boicotea arengado de Colo Colo
Jorge Almirón Colo Colo

¡Sigue la polémica! Gobierno advierte a Colo Colo por amenazas a Jorge Almirón
encerrona

“Estoy cagada”: Conocida productora televisiva relató momentos de terror tras sufrir encerrona
Jorge Almirón Colo Colo

¡Le llovieron las críticas! El insólito cambio que prepara Jorge Almirón en la formación de Colo Colo
Johannes Kaiser

Tras inscribir su candidatura: El descargo de Johannes Kaiser frente a bajas cifras en las encuestas
Santiago

Encontraron gallinas torturadas: Denuncian espeluznante caso de “brujería” cada luna llena en Santiago
cristóbal campos

Cristóbal Campos destapa crudos detalles de su depresión e infidelidades que sufrió: "Involucran a jugador de Colo Colo"