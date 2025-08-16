¡Le enrostró historial de deudas! Savka Pollak cuestionó apoyo ciudadano a Franco Parisi

Savka Pollak, presentadora de TV y ex modelo chilena, manifestó todo su rechazo a la candidatura presidencial de Franco Parisi, cuestionando que busque llegar a La Moneda siendo, según sus palabras, un "deudor de alimentos".

La ex animadora del clásico programa Video Loco de Canal 13, ofreció una extensa entrevista a Radio Biobío en la que habló sobre su presente. Actualmente se desempeña en el Departamento de la Mujer de la Municipalidad de Vitacura, y ha destacado por sus firmes críticas contra los llamados “papitos corazón”.

Con dureza, Savka Pollak enfatizó que resulta inaceptable que alguien con historial de deudas por pensión alimenticia, como Franco Parisi, todavía logre sumar votantes.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

¿Qué fue lo que dijo?

"Franco Parisi es un deudor de alimentos y pareciera que no es algo tan importante", dijo la ex Miss Chile, quien hace poco fue jurado en la elección de Ina Moll como sucesora de Emilia Dides en el Miss Universo Chile.

"A mí lo que me llama la atención es la cantidad de gente que lo sigue, la cantidad de gente que lo apoya. Cualquier persona puede presentarse en el cargo que quiera. Cuando veo que lo aclaman, así como que hay gente que está alrededor abriéndole camino", cuestionó.

“Podría presentarse y ser un deudor de alimentos, incluso estando en otro país, como fue en las elecciones pasadas, pero lo extraño es que saque la gran cantidad de votación que saca, una persona con esas características. Se puede presentar cualquiera, pero por qué estamos votando por gente así", insistió la presentadora de TV.

"Y yo con eso no quiero quitarle el valor académico que pueda tener el candidato, o el valor que pueda tener de liderazgo. Puede tenerlo, pero a mí me parece que no es una persona que deberíamos tener en un cargo tan importante. O sea, todavía eso como que no es tan castigado, pero, la mujer que abandona es tremendamente castigada", cerró Pollak su descargo.