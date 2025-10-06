¡Un gendarme los pilló! Romance prohibido entre asistente social y reo alerta a las autoridades

Por: Catalina Martínez

En el penal Bío Bío, una asistente social perdió su trabajo después de que se la encontrara besando a un reo durante una entrevista programada. La profesional, contratada por Sodexo, fue sorprendida el viernes por un gendarme que se percató de una plancha de madera bloqueando la ventana de su oficina.

De acuerdo a lo consignado por Radio Biobío, el suceso se registró en el módulo 55 y no fue un hecho puntual. La presencia de la plancha de madera había sido advertida con anterioridad, lo que posibilitó un seguimiento que terminó por confirmar una relación sentimental entre la asistente social y el recluso desde hace algún tiempo.

Autoridades en alerta

La alarma ya se hizo sentir fuera de la institución: la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ante la ausencia de un pronunciamiento oficial de Gendarmería, instó a investigar hechos que “pueden poner en riesgo la seguridad de la unidad penal”.

Eric Aedo, diputado, puso en duda la idoneidad del personal que presta servicios a través de Sodexo y solicitó que se revisen las bases de la concesión correspondiente. “En el marco del crimen organizado, estos contratos de empresas deben ser muy bien estudiados”, sentenció.

Según informaron fuentes al interior del penal, en menos de dos años tres profesionales habrían perdido su empleo tras involucrarse con reclusos. En un episodio particularmente llamativo, un reo acusado de narcotráfico habría regalado un automóvil a una de las funcionarias.

