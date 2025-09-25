"Hijo de p...": River Plate encara con insultos al árbitro tras eliminación ante Palmeiras en Copa Libertadores

Palmeiras derrotó por 3-1 a River Plate y abrochó su clasificación a semifinales de la Copa Libertadores, encuentro que estuvo marcado por un final muy caliente en Brasil, donde los jugadores del club argentino encararon violentamente al árbitro que tuvo que ser resguardado por personal policial del estadio.

Así es, si bien los 'millonarios' abrieron el marcador tempranamente con un gol de Maximiliano Salas (8') y se ilusionaban con revertir el 2-1 de la ida, una anotación de Vitor Roque y los dos agónicos tantos de José Manuel López decretaron el global de 5-2, victoria que ha generado enorme controversia en las redes.

Resulta que el juez uruguayo Andrés Matonte tuvo gran implicancia en el trámite de un compromiso polémico, y como era de esperarse, ya consumado el pase del gigante brasileño a la instancia de los cuatro mejores, los futbolistas de River no se guardaron nada contra el colegiado, confrontándolo en plena cancha.

¡RIVER ELIMINADO Y FINAL CALIENTE! TODOS fueron a buscar al árbitro Matonte. ¡Maxi Salas INCONTROLABLE!



Tras el pitazo final, prácticamente toda la delegación trasandina se le fue encima al referí, siendo el autor del único gol visitante, Maxi Salas, evidentemente el más descontrolado. "Hijo de puta", le gritó el atacante al árbitro Matonte, que en medio de los reclamos tuvo que ser protegido por fuerzas policiales.

La bronca de Gallardo

Cabe mencionar que Marcelo Gallardo se alineó con la molestia de sus jugadores, y segundos después del escándalo en cancha, el técnico se acercó personalmente al colegiado y se lo dijo en la cara: "Condicionaste un partido al pedo". "El juez no supo manejar el partido", lanzó el DT ante los medios de comunicación.

¡GALLARDO Y SU RECLAMO A MATONTE TRAS LA ELIMINACIÓN!



