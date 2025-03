Parece chiste: Ricardo Gareca elude críticas y deja increíble confesión por su futuro en La Roja

Ricardo Gareca no tiene a nadie contento con su proceso en La Roja, pero al parecer él sigue intacto con la situación. Y es que después del amargo empate ante Ecuador, el entrenador dejó una insólita confesión que no dejó a nadie indiferente.

"Si la cuestión es descomprimir, no hay proceso que dure hasta que llegue alguien que gane todos los partidos. Yo no creo eso", comenzó diciendo Gareca después de solo cosechar una igualdad sin goles ante Ecuador.

Pero eso no fue todo, porque luego dejó su insólita confesión. "No sé si seré yo el indicado, pero de parte nuestra digo que me gustaría poder terminar estas eliminatorias y quedarme para iniciar el otro proceso", señaló.

Gareca quiere quedarse mucho más tiempo en Chile.

Finalmente, el Ricardo Gareca apuntó a extender su proceso y no cortarlo de raíz. "En primera medida yo no inicié el proceso, intenté corregir algo como usted dice, y hay que descomprimir, en algún momento hay que sostener", concluyó.

De esta manera, parece ser que Gareca no planea renunciar y quiere quedarse muchos años más en Chile, sobre todo pensando en el próximo proceso eliminatorio de cara al Mundial de 2030. Sin embargo, muy pocos están contentos con su labor y probablemente su continuidad no pase de 2025.

