¡Iban armados! Revelan detalles del violento asalto que sufrió Willy Sabor en Cerro Navia

Willy Sabor

Por: Catalina Martínez

La preocupación se apoderó de Canal 13 tras confirmarse que el comediante Willy Sabor fue víctima de un violento robo en la vía pública. El también panelista de Hay Que Decirlo se encontraba acompañado de un amigo cuando ambos fueron abordados por delincuentes en la comuna de Cerro Navia.

Los asaltantes golpearon a las víctimas, para luego proceder a llevarse el automóvil del acompañante de Willy y los teléfonos de ambos. El violento episodio fue dado a conocer en vivo por Paulina Nin, colega del comediante en el programa de farándula.

“A Willy, hace muy pocos minutos atrás, lo asaltaron con mucha violencia en la comuna de Cerro Navia (...) Gracias a Dios no está grave. Los dos están bien”, detalló.

De acuerdo a los primeros antecedentes, Willy Sabor recibió un fuerte golpe en la cabeza. Aun así, tanto él como su acompañante acudieron posteriormente a Carabineros para realizar la denuncia.

Más tarde, el propio animador y cantante relató que el atraco habría sido premeditado, ya que los delincuentes engañaron a su acompañante simulando la compraventa de un teléfono celular.

