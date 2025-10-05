Repuestos y accesorios para vehículos lideran las preferencias en CyberMonday 2025

CyberMonday

Por: Paula Osorio

CyberMonday 2025: ¡Revisa las fechas

CyberMonday 2025: ¡Revisa las fechas y todo lo que debes saber del evento online más esperado del año!

Con la llegada de CyberMonday 2025, programado para los días 6, 7 y 8 de octubre, el sector automotriz vuelve a destacar como uno de los más demandados por los consumidores. Según datos de Autoplanet, los repuestos y accesorios para vehículos se posicionan como las categorías más populares, junto con los neumáticos.

Productos como shampoo para autos, ceras, acondicionadores de cuero, restauradores, limpiadores, protectores y siliconas son los favoritos del público, demostrando que los conductores aprovechan estos eventos para invertir en el cuidado integral de sus vehículos.

Francisco Correa, Gerente de negocios digitales de Autoplanet, explica que:
"Son categorías que destacan en estos eventos, así como también neumáticos. Cuidado del auto es la categoría que más crece debido a que el público aprovecha y espera estas fechas para invertir y gastar en productos de cuidado para su vehículo".

La venta de accesorios y repuestos automotrices online ha mostrado un aumento constante, especialmente durante eventos digitales como el CyberMonday, donde la compra por internet supera a la de tiendas físicas en comparación con otros meses. Según Correa, este crecimiento se debe al objetivo de estas campañas digitales, diseñadas para impulsar el e-commerce, atraer tráfico online y aumentar la penetración de las ventas web.

Autoplanet, participante oficial de CyberMonday 2025, ofrece una amplia variedad de productos con más de 14.000 repuestos y accesorios para todas las marcas de vehículos, sumando a esto atención especializada, soluciones integrales para automóviles y estacionamiento gratuito en sus locales a nivel nacional.

Con cerca de 700 marcas participando en esta nueva edición, los repuestos y accesorios automotrices se consolidan como una de las categorías más buscadas, confirmando que el CyberMonday es una fecha clave para quienes buscan mejorar y cuidar sus vehículos a precios convenientes desde la comodidad del hogar.

