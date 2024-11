Periodista de CHV se une a Arsmate: cuenta reacción en el canal y anuncia logro

En conversación con LUN la periodista de CHV María Paz Arancibia dio a conocer su decisión de unirse a la plataforma con contenido para adultos Arsmate y contó que le dijeron desde el canal cuando supieron que había decidió abrir una cuenta. Cabe señalar que, durante el último tiempo han sido varios los rostros públicos que han decidido empezar este oficio para generar ingresos.

“Ya, chiquillos, llegó el momento: compartí mi link de Arsmate, que es algo que venía pensando, porque soy muy exhibicionista y me gusta mostrarme. Un montón de gente me decía ‘por qué estai mostrando esto por amor al arte’, entonces ya no lo voy a hacer por amor al arte” anunció la mujer cuando abrió la cuenta.

¿Qué le dijeron en CHV a la periodista que se unió a Arsmate?

Así mismo la reportera contó para el medio mencionado. “Me ha ido súper bien. En las primeras 24 horas pudo juntar algo así como 800 mil pesos” declaró agregando que esta “muy orgullosa, porque no cualquiera tiene la valentía y la seguridad de sí misma para iniciar una cuenta de Arsmate. Estoy chocha con mi persona” dijo.

Sobre la misma línea Arancibia mencionó que “¿en CHV no se atreven a darte pantalla tras tu paso en Arsmate?”, le consultaron en Instagram. “De hecho, ayer me dieron pantalla. Estuve movileando en la mañana” comentó. Así mismo otra persona el consultó como la trataban en el trabajo ahora que se sabía que vendía fotos eróticas.

“¿Cómo te tratan en el trabajo sabiendo que estás en páginas de mayores o adultos?”, le preguntó otro usuario. “A ver... siento que algunos no se quieren juntar conmigo. Tal vez no les parezco un contacto conveniente. Otros (los menos) igual que siempre, y una gran masa me mira con puro deseo cuando entro al casino. Y eso me divierte mucho” respondió María Paz.

