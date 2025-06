Patricio Yáñez zamarrea a Aníbal Mosa y Colo Colo por el proyecto estadio: "Para vender la pomada"

Sin duda alguna, el Centenario de Colo Colo no solo ha estado marcado por polémicas dentro de la cancha, sino también fuera de ella, y mientras los hinchas se llenan de incertidumbre por el mediático proyecto para remodelar el Estadio Monumental, Patricio Yáñez criticó sin piedad a los altos mandos de Blanco y Negro.

Así es, luego de que en abril el Cacique presentara la maqueta del renovado recinto colocolino, donde destaca su nueva capacidad para 60 mil espectadores, lo cierto es que no hubo más información al respecto, desatando las especulaciones sobre si realmente se cumplirá o no esta promesa para los fanáticos.

Frente al hermetismo en Macul, Yáñez tomó la palabra en F90 de ESPN y se descargó con todo: "Señores de Blanco y Negro, ¿Qué pasó con el proyecto estadio?, ¿se habla de aquello?, es decir que se presentó como para venderle la pomada a la gente y al hincha colocolino. No se ha visto nada, absolutamente nada".

En esa línea, encaró a Aníbal Mosa y compañía por su controversial gestión: "A mí me parece que en verdad pónganse los pantalones, abróchense los cinturones y gobiernen para el pueblo, no para ustedes, Colo Colo no está para negocios, es el pueblo y tú no lo puedes tocar, Colo Colo es una institución grande".

Y para finalizar, el campeón de la Copa Libertadores 1991 exigió al Cacique tomarse en serio la remodelación del Estadio Monumental: "Lo que se necesita es un estadio nuevo, moderno, amigable, que la experiencia fútbol sea merecedora para el hincha de Colo Colo y la historia del cuadro popular".

