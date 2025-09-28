IMÁGENES SENSIBLES | Preocupación en la UC: Histórico jugador se desvanece durante despedida de capitanes

La emotiva ceremonia de despedida de los históricos capitanes de Universidad Católica, Cristian Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, se vio marcada por un dramático episodio que encendió las alarmas en el Claro Arena.

Durante los primeros minutos del encuentro, el ex portero cruzado Patricio Toledo, de 63 años, sufrió un desvanecimiento en pleno partido, lo que obligó a la intervención inmediata del personal médico presente en el estadio. La situación generó preocupación entre los casi 20 mil espectadores que se congregaron en San Carlos de Apoquindo, ansiosos por presenciar el homenaje a las glorias de la UC.

Atención de emergencia en el césped

El equipo médico del club actuó de inmediato para asistir a Toledo sobre la cancha, mientras los jugadores históricos se posicionaron alrededor del arquero, solicitando calma a la hinchada para facilitar los primeros auxilios. Tras varios minutos de atención, la ambulancia ingresó al estadio para trasladarlo a un centro asistencial cercano y continuar con su evaluación.

La ovación del público acompañó el traslado de Toledo, mostrando respeto y apoyo al histórico portero. La suspensión temporal del partido permitió que los protagonistas de la despedida —Álvarez, Mirosevic y Fuenzalida— y el resto de los participantes esperaran noticias oficiales sobre el estado de salud del ex arquero.

En un momento de tensión, la voz del estadio se dirigió a los presentes con un mensaje de calma:

"Atención: queremos reiterarles por favor el llamado a mantenerse tranquilos y en respeto a la espera de novedades de salud de Patricio Toledo. Fue ingresado a un servicio médico y estamos esperando la información desde ese lugar para darles la información fidedigna respecto de su estado. Reiteramos nuestro agradecimiento al respeto en este momento que no esperábamos. Desde acá un aplauso de respeto y cariño a Patricio Toledo."

Jornada interrumpida por la preocupación

Hasta el momento del incidente, el encuentro estaba empatado sin goles, y los aficionados se encontraban disfrutando de la presencia de figuras históricas del club. Lo que comenzó como un homenaje para los capitanes terminó siendo un episodio de gran preocupación, recordando que incluso en las celebraciones del fútbol chileno, la salud y seguridad de los protagonistas es prioridad.

La comunidad cruzada permanece a la espera de información oficial sobre Patricio Toledo, mientras el estadio se mantiene en un clima de respeto y solidaridad hacia uno de los referentes históricos del club.