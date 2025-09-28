IMÁGENES SENSIBLES | Preocupación en la UC: Histórico jugador se desvanece durante despedida de capitanes

PATRICIO TOLEDO VIDEO

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile recibe duro golpe de Pablo Milad

¡Decisión tomada!: Universidad de Chile recibe duro golpe de Pablo Milad y la ANFP
El elogio del DT de Sevilla a Alexis Sánchez

DT del Sevilla saca aplausos en Chile con particular elogio a Alexis Sánchez: "Es el jugador que..."
El inusual gesto de Fernando Ortiz tras goleada de Colo Colo

¡Un DT inusual!: La nueva rareza de Fernando Ortiz en Colo Colo tras goleada a Deportes Iquique
Peric indignado con Chile en el Mundial Sub 20

Lapidaria crítica de Nicolás Peric tras el debut de Chile en el Mundial Sub 20: "Fuimos un..."
Alejandro Tabilo vs Jie Cui en el Masters 1000 de Shanghai

¡Todo listo!: El inédito rival de Tabilo para su debut en la qualy del Masters 1000 de Shanghai
parricidio

Cartas reveladoras y una rápida detención: El caso de parricidio que conmociona a Chiguayante
boric por casa de allende

Filtran declaración del Presidente Boric sobre frustrada compra de casa de Salvador Allende
Chile Sub 20

Chile Sub 20 logra ajustada victoria ante Nueva Zelanda en su estreno mundialista
Los Cóndores al Mundial de Rugby

¡Triunfazo en Viña!: Los Cóndores derrotan a Samoa y consiguen hito histórico para el rugby chileno
¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Salarios agrícolas: la razón por la que Chile atrae mano de obra extranjera

La emotiva ceremonia de despedida de los históricos capitanes de Universidad CatólicaCristian Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, se vio marcada por un dramático episodio que encendió las alarmas en el Claro Arena.

Durante los primeros minutos del encuentro, el ex portero cruzado Patricio Toledo, de 63 años, sufrió un desvanecimiento en pleno partido, lo que obligó a la intervención inmediata del personal médico presente en el estadio. La situación generó preocupación entre los casi 20 mil espectadores que se congregaron en San Carlos de Apoquindo, ansiosos por presenciar el homenaje a las glorias de la UC.

Atención de emergencia en el césped

El equipo médico del club actuó de inmediato para asistir a Toledo sobre la cancha, mientras los jugadores históricos se posicionaron alrededor del arquero, solicitando calma a la hinchada para facilitar los primeros auxilios. Tras varios minutos de atención, la ambulancia ingresó al estadio para trasladarlo a un centro asistencial cercano y continuar con su evaluación.

La ovación del público acompañó el traslado de Toledo, mostrando respeto y apoyo al histórico portero. La suspensión temporal del partido permitió que los protagonistas de la despedida —Álvarez, Mirosevic y Fuenzalida— y el resto de los participantes esperaran noticias oficiales sobre el estado de salud del ex arquero.

En un momento de tensión, la voz del estadio se dirigió a los presentes con un mensaje de calma:
"Atención: queremos reiterarles por favor el llamado a mantenerse tranquilos y en respeto a la espera de novedades de salud de Patricio Toledo. Fue ingresado a un servicio médico y estamos esperando la información desde ese lugar para darles la información fidedigna respecto de su estado. Reiteramos nuestro agradecimiento al respeto en este momento que no esperábamos. Desde acá un aplauso de respeto y cariño a Patricio Toledo."

Jornada interrumpida por la preocupación

Hasta el momento del incidente, el encuentro estaba empatado sin goles, y los aficionados se encontraban disfrutando de la presencia de figuras históricas del club. Lo que comenzó como un homenaje para los capitanes terminó siendo un episodio de gran preocupación, recordando que incluso en las celebraciones del fútbol chileno, la salud y seguridad de los protagonistas es prioridad.

La comunidad cruzada permanece a la espera de información oficial sobre Patricio Toledo, mientras el estadio se mantiene en un clima de respeto y solidaridad hacia uno de los referentes históricos del club.

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile recibe duro golpe de Pablo Milad

¡Decisión tomada!: Universidad de Chile recibe duro golpe de Pablo Milad y la ANFP
El elogio del DT de Sevilla a Alexis Sánchez

DT del Sevilla saca aplausos en Chile con particular elogio a Alexis Sánchez: "Es el jugador que..."
El inusual gesto de Fernando Ortiz tras goleada de Colo Colo

¡Un DT inusual!: La nueva rareza de Fernando Ortiz en Colo Colo tras goleada a Deportes Iquique
Peric indignado con Chile en el Mundial Sub 20

Lapidaria crítica de Nicolás Peric tras el debut de Chile en el Mundial Sub 20: "Fuimos un..."
Alejandro Tabilo vs Jie Cui en el Masters 1000 de Shanghai

¡Todo listo!: El inédito rival de Tabilo para su debut en la qualy del Masters 1000 de Shanghai
parricidio

Cartas reveladoras y una rápida detención: El caso de parricidio que conmociona a Chiguayante
boric por casa de allende

Filtran declaración del Presidente Boric sobre frustrada compra de casa de Salvador Allende
Chile Sub 20

Chile Sub 20 logra ajustada victoria ante Nueva Zelanda en su estreno mundialista
Los Cóndores al Mundial de Rugby

¡Triunfazo en Viña!: Los Cóndores derrotan a Samoa y consiguen hito histórico para el rugby chileno
¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Salarios agrícolas: la razón por la que Chile atrae mano de obra extranjera
Claudio Borghi y la posible Sudamericana de la U

La sinceridad de Claudio Borghi ante una posible Copa Sudamericana para la U: "Ojalá que..."
Johnny Herrera desprestigia a Arturo Vidal y Colo Colo

¡Ni se inmutó!: Johnny Herrera quita precio a la goleada de Colo Colo con brutal repaso a Vidal
Empate histórico: La carrera presidencial toma importante camino según Panel Ciudadano UDD

Empate histórico: La carrera presidencial toma importante camino según Panel Ciudadano UDD
Aníbal Mosa responde tras suspensión de amistoso en Colo Colo

La ácida respuesta de Aníbal Mosa tras suspensión de un nuevo amistoso de Colo Colo: "Hoy en día..."
Formación de Chile para su debut en el Mundial Sub 20

¡Con una gran duda!: La formación de La Roja para su debut en el Mundial Sub 20 ante Nueva Zelanda
Denuncian red que lucraba con horas médicas en de Pitrufquén

Insólito caso en la salud pública: Revelan red informal que lucraba con horas médicas en Cesfam de Pitrufquén
Rechazar recurso que busca anular absolución de tio abuelo de Tomás Bravo

Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¡Más dinero a las arcas! Universidad de Chile vendería a jugador cortado a Colombia
Sonríe la billetera de Universidad de Chile.

¡Sonríe la billetera! El millonario premio que suma Universidad de Chile en Sudamericana
Hay luz verde para un nuevo torneo en el fútbol chileno.

¡Ya es casi una realidad! Revelan acuerdo para disputar un tercer torneo en el fútbol chileno