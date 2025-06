Panelista de Sin Filtros denuncia en vivo fuerte amenaza que recibió: "Que me retire"

En una nueva edición del programa Sin Filtros uno de sus panelistas políticos denunció las amenazas que estaría recibiendo por parte de un usuario en Instagram. En cocreto el abogado y panelista Rodrigo Rettig dio cuenta de la situación una vez que ingresó una querella y declaró que el objetivo era que dejara la política.

Tal como reveló en X, un sujeto le dejó el siguiente mensaje: “Oee xuxetumare salete altokke de la política o si no te vamos a buscar y te vamos a descuartizar malaya xuxetumare”. “Andale vio que estamos pendiente de vo hijolaperra”, añadió el usuario de la red social (anónimo) que cuenta con miles de seguidores.

¿Qué dijo el panelista de Sin Filtros sobre estas amenazas?

En su acción legal, Rettig precisó que “dado que me desempeño en política y participo de espacios de debate público, estas amenazas no deben leerse como simples agresiones anónimas, sino como actos dirigidos a inhibir mi libertad de expresión y mi derecho a ejercer cargos de representación, lo cual agrava su carácter en el marco del orden democrático”.

En diálogo con ADN, el candidato a consejero del Colegio de Abogados de Chile señaló que “no tengo elementos como para identificar la causa tras las amenazas. Lo único que podría decir por el momento, es que evidentemente es alguien que me quiere fuera de la política”.

En la ex red del pajarito, Rettig concluyó que “la política no puede seguir siendo un espacio donde el que piensa distinto es tratado como enemigo. Las amenazas que he recibido no me intimidan, pero sí me obligan a decir basta. Necesitamos una democracia sin miedo, donde el disenso no se pague con violencia”.

