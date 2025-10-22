“Nada va a reponer el daño”: Así reaccionó Pablo Longueira tras su absolución en caso SQM

Con visible emoción, Pablo Longueira se enfrentó nuevamente a los medios tras conocerse su absolución en el caso SQM. “Lo dije hace 10 años frente a todo el país, soy inocente, soy un hombre honesto”, afirmó el exministro de Economía.

Con el voto favorable de la mayoría del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, se dio término a una investigación que se extendió por más de diez años. “Esta ha sido por lejos la peor batalla que he dado en mi vida, la gané porque no tengo tejado de vidrio, nunca he tenido”, expresó la ex autoridad.

Luego aseguró que “soy el político más revisado de Chile, más perseguido, me allanaron, me persiguieron, entregaron pruebas falsas, mintieron, hicieron un daño que a pesar del alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia". Además, destacó que “es categórico el fallo, no hay una sola prueba en este tribunal, ni una sola prueba”.

Le dedicó el fallo a su familia

Apartado por años de la política y la vida pública, el ex ministro y ex aspirante a La Moneda no escondió su emoción al dedicar un especial agradecimiento a su familia y al equipo jurídico que lo respaldó durante el largo proceso.

“Quiero agradecer en primer lugar al equipo de abogados brillante, que me acompañaron 10 años, ellos son testigos de lo que hemos sufrido, el primer día cuando nos anunciaron que nos iban a formalizar junté a mis siete hijos, a mi señora y les dijimos que no íbamos aceptar ningún arreglo y no lo acepte, prefiero estos 10 años de batalla porque puedo mirar a los ojos a todos porque tengo la conciencia tranquila y puedo caminar con la frente en alto", manifestó.

Consultado sobre la posibilidad de regresar a la arena política tras el fallo absolutorio, Pablo Longueira sentenció: “Cuando comencé este juicio tenía tres nietos y creo que ninguna cana, hoy tengo 20 nietos y a ellos les dedico este triunfo, hay tata para mucho rato”.