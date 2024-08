Neme furia por incendio en casa producto de cortes de luz: "¡No sirven para nada!"

En el matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme se fue con todo en contra de Enel luego de que dieran a conocer que una casa fue consumida por llamas, luego de que se iniciara un incendio por un poste de electricidad en mal estado. Según los propietarios del domicilio, Ema y Luis dos adultos mayores, el siniestro tuvo su inicio en chispazos que salían de los cables.

Además, estas personas de avanzada edad aseguraron que se habían puesto en contacto con la compañía apenas se dieron cuenta del daño en el cableado, sin embargo la empresa habría hecho caso omiso al aviso. Ante la nula ayuda de la empresa, el periodista perdió la paciencia y se fue contó en contra de ella.

¿Qué dijo Neme sobre lo que pasó?

"Yo entiendo que puede haber cierta diferencia entre la administración municipal o la empresa cuando se trata de calcular la tarifa o cuántos días estuvo sin luz, pero esto es grosero" partió diciendo Neme quien luego agregó. "O sea, ¿quién podría cuestionar lo que pasó? Entendiendo que está el registro visual, están las actas de Bomberos" expresó.

"Es un daño tan máximo que qué podríamos discutir (...) devolvieron la luz y como decía el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), 'lo hicieron mal', ¡porque no sirven para nada!" agregó sobre la misma. "Devolvieron la luz mal con un sobrevoltaje o la red estaba sensible, y pierden un 60% de la casa. Entonces, dime tú, qué espacio de conversación hay. Estas personas no deberían conversar nada, la empresa les debería ofrecer ahora ya un mecanismo de reconstrucción" aseguró.

"Yo me pongo en el lugar de esas personas y, ¡no tengo nada que conversar!. ¿Qué quieren? ¿Que vaya yo a pedir un presupuesto por las planchas? Eso no se hace. Miren las imágenes, por favor. Alguna división de la gerencia de Enel ya debería estar en contacto con la familia. Yo le invito a Enel que empiece a reparar en parte su imagen pública que está en el -10" cerró indignado.

