Neme explota furia en contra de Martín de los Santos tras su reformalización: “¡El sistema no lo puede permitir!”

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto se abordó la reformalización de Martín de los Santos Lehmann, quien quedó con la cautelar de prisión preventiva por la brutal agresión que le propinó a Guillermo Oyarzún un conserje de 70 años. Cabe señalar que el imputado se encuentra prófugo y aparentemente fuera del país.

En el programa matutino, el periodista José Antonio Neme se mostró indignado con lo ocurrido y explotó en vivo por la decisión de la justicia de permitirle al acusado asistir de forma virtual a la instancia. Así mismo aseguró que daba igual los problemas psicológicos que podría tener de los Santos. “La jueza no es psicoterapeuta, entonces nos da lo mismo, que eso lo resuelva en otro lugar” declaró.

¿Qué más dijo Neme sobre de los Santos?

“De todo esto que estamos conversando, la verdad es que las salidas de madres de este caballero, su confusión del caso, tiene fisuras infantiles o no sé qué cosa en su cabeza, en estricto rigor me importan tres pitos. Aquí lo importante es que él atacó a una persona y casi lo hizo perder el ojo y tiene que pagar por eso. Eso es en resumen y todo lo demás música” señaló Neme en el espacio.

Sobre la misma agregó que “lo que creo es preocupante es que este tipo esté prófugo. Me van a decir que en este país uno puede pegarle a una persona, dejar registro de aquello, en un pleno sector residencial, con todas las pruebas que existen, visuales” apuntó agregando que “este señor lo primeros días no sabíamos dónde estaba, que si estaba en la playa o no estaba en la playa, oye si estás no son las montañas de Afganistán, esta no es una operación en Irán, entonces me parece que habla mal de nosotros, habla mal de nuestras autoridades del sistema como está diseñado una persona puede cometer un delito como este y mantenerse telemática mente desde un lugar desconocido” lanzó.

“No tenemos ni una mínima capacidad de saber dónde estaba este individuo, eso me parece grave. Increíble y grave” mencionó indignándose de sobre manera y levantó la voz declarando que: “¡El sistema no lo puede permitir!”. “Voy a hablar desde lo ciudadano, no hay que haber estudiado derecho en Oxford para entender el caso (…) Que energúmeno puede golpear a un hombre como este (…) este señor con cruzar con él dos o tres palabras uno se da cuenta que es una hallulla” finalizó mientras el conserje afectado lo escuchaba.

