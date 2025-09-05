¡Negocio familiar era la tapadera! Así fue la curiosa detención de narcoabuelos en Puente Alto

Por: Catalina Martínez

Este viernes, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, se llevó a cabo un operativo que terminó con dos inesperados detenidos: Un matrimonio de narcoabuelos que traficaban drogas en su verdulería.  

Cerca de las 10:00 horas, Carabineros se encontraba realizando patrullajes preventivos en la zona. En cierto momento, detectaron una transacción sospechosa entre un joven y un adulto mayor. Al notar la presencia policial, intentaron los dos huir hacia un domicilio contiguo, pero fueron atrapados. 

Dentro de la casa, los funcionarios hallaron a una mujer de la tercera edad contando billetes, que presuntamente provenían del comercio de drogas. Posteriormente, su esposo decidió cooperar con la policía y reveló el escondite de la mercancía: un horno portátil de cocina.

En el procedimiento, la PDI confiscó un ladrillo de casi un kilo de cocaína base, junto con 770 dosis individuales de la misma sustancia que totalizaron 227 gramos. Además, se incautaron $114.300 en efectivo y diversos implementos destinados a la dosificación y estiramiento de la droga.

Los dos aprehendidos, ambos de 66 años, registraban antecedentes vinculados al tráfico de drogas. A ellos se sumó un tercer individuo, de 29 años, sorprendido en plena negociación al instante de ser capturado.

El matrimonio de narcoabuelos terminó en dependencias de la 66ª Comisaría de Bajos de Mena y quedó bajo custodia del Ministerio Público, que definirá su situación en la audiencia de control de detención.

